Il Centro Maratonda resta abbandonato a se stesso

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Passano gli anni, e l’erba cresce, nascondendo la struttura del Centro Maratonda, come se la speranza dell’amministrazione fosse quella che il verde selvaggio riesca a nascondere un degrado e un disagio ancor più serio!

Tutto succede mentre il cotto del marciapiede che circonda l’edificio, ormai, è divenuto vetusto e la rete di recinzione crolla, lasciando l’accesso alla struttura libero a tutti , con un grave rischio per l’incolumità pubblica. È così che un altro nostro fiore all’occhiello va in malora, mentre si addossano colpe alle vecchie amministrazioni, allo scopo di nascondere l’incapacità e l’incompetenza di chi ci amministra, che, come oramai è abitudine, resta inerme e indifferente, o, al massimo, si avventura in qualche promessa e qualche slogan per prendere tempo e gettare un po’ di fumo negli occhi ai cittadini e a chi dovrebbe usufruire del centro.

Insomma, l’edificio che ospitava i ragazzi diversamente abili ancora non ha riaperto i battenti e resta lì, a deteriorarsi nel tempo, fino a quando non sarà più recuperabile.

Oggi, come allora, riteniamo che si stiano prendendo in giro le famiglie ed i ragazzi diversamente abili per le promesse fatte e non mantenute, ultima tra esse quella dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Corona, che il 29 Dicembre 2018 in un comunicato pubblicato su newtuscia, così affermava: “Voglio rassicurare le famiglie del centro e i ragazzi che finalmente l’edificio tra qualche mese verrà riconsegnato sano e anche migliorato alla collettività, secondo quanto previsto dalla legge, a differenza di quanto avvenne in passato” .

NULLA È STATO FATTO.

Ci sono attrezzature nuove ed utilissime che si lasciano invecchiare all’interno, senza che qualcuno ne possa usufruire, quali sedie a rotelle classiche e sedie elettricche per disabili, stanze per degenza interamente arredate , completamente nuove, uffici , sale di aggregazione, una cucina che farebbe gola anche al miglior ristorante di Roma, tutto nuovo e inutilizzato. Vogliamo forse mandare a male anche tutti gli arredi e le attrezzature? Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro.

Le immagini che proponiamo descrivono perfettamente la situazione. Vi sembra l’amministrazione del fare?

Parole, parole, parole ed ancora parole a cui mai sembrano seguire i fatti concreti ed intanto tutte le nostre certezze di cittadini crollano una ad una di fronte ad un degrado incombente che lentamente distrugge tutte le nostre ricchezze immobiliari e culturali.

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana

Quinto Mazzoni Segretario