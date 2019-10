Campionato di seconda categoria (Girone A) Quarta giornata Acd Virtus Acquapendente – Asd Virtus Marta

loading...

Acd Virtus Acquapendente – Asd Virtus Marta 4-0

Primo Tempo 2 – 0

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

ACD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Leonardo Palla, Zucca (28° st Piazzai), Sartucci, Nicolas Pagliacci (28° st Del Segato), Sarti, Bedini, Pinzi (24° st Pelosi), Gabriele Bigerna (33° st Rocchi), Pacifici, Dozi (18° st Serafinelli), Crisanti

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Giiseppe Bigerna, Madi, Paoletti,

ALLENATORE: Alessandro Tomassetti-Angelo Pagliacci

ASD VIRTUS MARTA: Corazzini, Menghini (22° st Antonini), Zucchetta (16° st Tombolini), Michele Moretti, Proietti, Paccosi (11° st Luca Moretti), Baccelli, Panichi (30° st Piergentili), Parri, Bozzini, Stoskovic (27° st Forina)

A DISPOSIZIONE: Crisostomi, Lombi

ALLENATORE: Venanzi

ARBITRO: Giuseppe Candela Comitato di Viterbo

MARCATORI: 14° pt Crisanti (VA), 30° pt Pinzi (VA), 17° st Crisanti (VA), 32° st Pacifici (VA)

NOTE: Ammoniti 13° pt Dozi (VA), 31° pt Bozzini (AVM), 42° pt Zucca (VA)

Fila spedita e veloce in vetta alla classifica la locomotiva Virtus. Il tutto irrisoriamente facile della quarta, viene aperto al 14° da Crisanti. In rete sedici minuti dopo Pinzi (inutile le reiterate proteste ospiti per una presunta posizione di fuorigioco). Gran conclusione di Dozi a cinque minuti dalla fine di primo parziale.

Corazzini viene salvato dal palo. Ancora meglio nella ripresa gli aquesiani. Al 17° ancora in rete Crisanti. Che quindici minuti dopo offre un assist-.punzione al bacio per il colpo di testa vincente di Pacifici. A impedire la goleada ci pensa Corazzini con due miracolosi interventi su un colpo di testa di Gabriele Bigerna ed una portentosa conclusione dalla distanza di Nicolas Pagliacci. Crisanti “vuole portarsi a casa il pallone” ma non gli riesce. Alta la sua conclusione a dieci minuti dalla fine.

Pomeriggio tutto da dimenticare per il Marta di Venanzi, Difesa e centrocampo poco quadrati in fase di interdizione ed un attacco quasi spuntato (solo una conclusione con Menghini dopo tre minuti di gioco).