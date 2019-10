Al via da lunedì il nuovo palinsesto di Telelazionord

loading...

NewTuscia – VITERBO – Da Lunedì 28 ottobre al via la nuova Telelazionord! Aperti h24 7 giorni su sette con film, telefilm e cartoon per i più piccoli!

Grazie alla collaborazione in esclusiva per Lazio Umbria e Toscana fra Telelazionord ed il circuito Supersix nasce la nuova Telelazionord aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Un palinsesto dedicato a tutti, dai più piccoli ai più grandi, in cui si alternano le produzioni locali che parlano viterbese fino ai grandi film nazionali ed internazionali e le anteprime del momento. Il tutto trasmesso sui canali 675, 629 del digitale terrestre ed in diretta streaming su www.telelazionord.it.

Si parte la mattina presto con i cartoni animati per i più piccoli, con Tora Dora, Inuyasha e Starblazers 2199, per proseguire con le breaking news in collaborazione con la redazione di Viterbonews24. Ad ora di pranzo le rubriche musicali di Twenty Years (condotto da Dj Chris), i video indipendenti di Ora Musica, e le mini classifiche condotte da Riccardo Pellegrini.

Nel pomeriggio altri Cartoni animati cult come Daitarn 3, Astrorobot, Ginguiser, Penelope Pit Stop e la linea di Lagostina e poi la sera attenzione ai piu grandi, con i film e telefilm di grandi ascolti: “Attenti a quei due” con Tony Curtis e Roger Moore, “Ai confini della realta”, “Mission Impossible” “Zorro” ed i grandi film italiani con Carlo Verdone, Enrico Montesano, e Lino Banfi. Tutto questo senza trascurare le coproduzioni targate TLN come “Diretta sport” del trio Luca Tofani, Beatrice Grani Claudio Petricca,

“Visti da vicino” con Maurizio Donsanti e Francesco Laurenti, la politica con “Sbottonati” di Roberto Pomi e la redazione de “La fune”, lo sport giovanile e dilettantistico e tante altre trasmissioni tematiche che verranno presentate nelle prossime settimane. Ma le sorprese non finiscono qui, con la coproduzione di 3 trasmissioni nazionali che partiranno a brevissimo.

Ora basta accendere il proprio telecomando e digitare 675 o 629, a cui presto si aggiungeranno altri canali per coprire il segnale nelle zone carenti, e dare vita al proprio divertimento in famiglia targato Telelazionord!