Al Vecchio Frantoio Bartolomei, a Montecchio, è in arrivo la festa dedicata ai Giorni dell’Olio Nuovo

NewTuscia – MONTECCHIO – Tornano anche quest’anno, più gustosi che mai, I Giorni dell’Olio Nuovo al Frantoio Bartolomei. Quattro week end all’insegna del gusto e del divertimento, per celebrare il prezioso nettare verde che ha, proprio in questa parte dell’Umbria, una delle aree di produzione di eccellenza.

Se il protagonista assoluto dell’evento è uno, sua Maestà l’Olio, i modi per esaltarlo sono innumerevoli: dalle degustazioni di prodotti tipici abbinati alla birra di un produttore locale, alle cene del sabato a cura dello chef Daniele Guidantoni e ai pranzi tipici della domenica.

Momenti che saranno resi ancora più piacevoli dalle escursioni in Quad negli oliveti e dai concerti dal vivo. Ladri di Monnalisa, Carro Bestiame, BMV Cabrio e Brazilian Project di Margherita Rinaldi si alterneranno nei quattro week-end della manifestazione. Il tutto nella cornice unica del frantoio in funzione, con la raccolta delle olive, gli assaggi di olio fresco e la visita al Museo dell’Olio.

Tanti modi diversi di raccontare un prodotto e il suo territorio, che prende vita anche attraverso due mostre: quella fotografica di Luca Marani dal titolo “Di Natura e Paesaggi” e quella di sculture di Victoria, “I nodi d’amore”. Si potranno poi incontrare due personaggi d’eccezione, Anna e Romeo, volti de I Giorni dell’Olio Nuovo 2019, scelti per rappresentare Montecchio e la sua autenticità.

Una novità di quest’anno è lo Speciale Natale. Il 14 e il 15 dicembre ci saranno ancora due occasioni per conoscere da vicino le civiltà dell’olio e assaporare i piatti dello chef Daniele Guidantoni.

I Giorni dell’Olio Nuovo è un evento inserito nel programma della manifestazione regionale Frantoi Aperti.

Al Vecchio Frantoio Bartolomei è uno dei più antichi molini di Montecchio, luogo d’elezione per la produzione dell’Olio Extravergine di Oliva e, in particolare, della Dop Colli Orvietani. L’olivo, qui,

raffigurato perfino al centro dello stemma comunale, a testimoniare il forte legame esistente tra questa pianta e l’economia del territorio.

PROGRAMMA

ANTEPRIMA – Domenica 27

Domenica 27 Ore 13

ORE 13 PRANZO TIPICO di APERTURA MANIFESTAZIONE

1° week end – Sabato 2 e Domenica 3

UN VIAGGIO TRA GLI OLIVI IN SELLA AI QUAD CON UN BEL CALICE DI BIRRA

Sabato 2 ORE 20

A cena con l’Olio Nuovo. A cura dello Chef Daniele Guidantoni L’olio Nuovo protagonista dall’antipasto al dolce

Dopo una giornata ad ammirare gli oliveti a bordo dei nostri Quad, non c’è niente di meglio che assaporare il calore del caminetto acceso e gustare una cenetta ad hoc studiata per noi dallo Chef Daniele Guidantoni.

Domenica 3 ORE 13 PRANZO TIPICO

ESCURSIONI IN QUAD

CONOSCIAMO LA BIRRA ARTIGIANALE.

A Cura di BIRRIFICIO CENTOLITRI

2° week end – Sabato 9 e Domenica 10 TUTTI A BORDO.SI VA IN BRASILE E IRLANDA. L’OLIO NUOVO IN CHIAVE JAZZ INTERNAZIONALE

Sabato 9

ORE 20

A cena con l’Olio Nuovo. A cura dello Chef Daniele Guidantoni L’olio Nuovo protagonista dall’antipasto al dolce

MARGHERITA RINALDI DUO

La cantante Margherita Rinaldi dà vita ad un nuovo progetto, Brazilian Project Duo, interamente dedicato alla musica popolare brasiliana. Il duo intende presentare i brani più celebri dei grandi compositori e musicisti brasiliani quali Jobim, Joao Jilberto, Djavan, Joao Donato, Elis Regina e molti altri, rivisitati in chiave originale. Il progetto vuole essere un omaggio alla grande tradizione musicale brasiliana ed alla sua musica intensa e ricca di espressività. Il duo presenta un repertorio caldo ed sensuale di grande forza ispirato alle atmosfere ricche di suoni e colori che caratterizzano il Brasile e la sua grande cultura musicale.

Domenica 10 ORE 13 PRANZO TIPICO E CARRO BESTIAME

Carro Bestiame nasce per l’esigenza di suonare divertendosi liberamente senza essere catalogati in nessun modo e in nessun genere. Di conseguenza il progetto ed il repertorio si sono creati unendo sinergicamente le passioni ed i bagagli musicali di ogni singolo componente del gruppo: dalle più famose canzoni d’autore al più elegante gipsy jazz per poi passare all’immancabile rock e finire con la scatenata musica irlandese; il tutto, arrangiato in chiave folk grazie all’originalità degli strumenti. Questa fresca giovane ed esplosiva band è pronta ed impaziente di divertirsi con con voi!

3° week end – Sabato 16 e Domenica 17

L’OLIO NUOVO VA A RUBA BY LADRI DI MONNALISA

Sabato 16 Ore 20

A cena con l’Olio Nuovo. A cura dello Chef Daniele Guidantoni L’olio Nuovo protagonista dall’antipasto al dolce

Domenica 17 PRANZO TIPICO E LADRI DI MONNALISA

I Ladri di Monnalisa si rifanno a uno stile musicale vintage, con riferimenti alla musica italiana degli anni ’60 e ’70. Gli arrangiamenti sono volutamente fedeli agli originali, proprio per ricreare quel sapore retrò, capace di scaldare istantaneamente l’atmosfera della festa. L’omaggio è ad artisti molto amati da un pubblico che attraversa più di una generazione, come Adriano Celentano, Gianni Morandi, Ivan Graziani, Rino Gaetano, Giuni Russo e molti altri. Nel repertorio dei Ladri di Monnalisa, trovano posto sia brani più noti, sia alcuni meno conosciuti, tutti dalla grande capacità di coinvolgere, emozionare e far ballare.

4° week end – Domenica 24

THE END… ARRIVATI ALLA FINE? NO NO!

Domenica 24 PRANZO TIPICO

Un’ultima giornata di festa insieme, ma noi rimaniamo operativi, attivi e sorridenti tutto l’anno. Ora che ci siamo conosciuti, non lasciamoci più. Torna a trovarci!

Week end di Natale – Sabato 14 e Domenica 15

SPEGNIAMO IL FRANTOIO – ACCENDIAMO IL NATALE

Come si vive al frantoio il periodo di Natale? Venite a scoprirlo di persona.

Dopo i frenetici giorni dedicati al raccolto e all’Olio Nuovo, ora è tempo di pensare agli auguri e, perché no, ai regali. Lo sapevate che donare l’olio nuovo è di buon auspicio?

Ma non vi aspettate fronzoli ed effetti speciali. Il Natale del frantoio è nello spirito del bosco e della natura. È il natale di una volta attorno al caminetto con Noci e fichi secchi.

Amiamo gli addobbi green e i pacchi regalo decorati con ramoscelli di olivo, bacche, corda e tanta creatività.

Allora, cosa aspetti? Vieni ad accendere il Natale insieme a noi.

Sabato 14 ORE 20

A cena con l’Olio Nuovo. A cura dello Chef Daniele Guidantoni

L’olio Nuovo a Natale.

Domenica 15 ORE 13 PRANZO TIPICO + BMV CABRIO – JAZZ GOSPEL

I BMVCabrio sono un gruppo vocale che ricrea, con il solo utilizzo della voce, le atmosfere del funk, passando anche attraverso il jazz, il pop ed il reggae. La scelta del repertorio è varia e caratterizzata da arrangiamenti originali. È stato l’unico gruppo italiano selezionato al A Cappella International Contest a Leipzig dove si è esibito nell’aprile 2012. I BMVCabrio sono: Valeria Paci, Benedetta Gelati, Margherita Rinaldi, Erika Notarangelo e Cristian Graziano. Ogni elemento arricchisce la band con le proprie influenze e attitudini musicali. Cinque timbri molto differenti tra loro ma che riescono ad ottenere un unico sound.

Offerta pacchi regalo confezionati Green

Tutti i giorni siamo aperti con orario continuato 10-19: interessanti percorsi guidati Nel Museo, Nel frantoio in funzione, degustazioni tipiche, mostra fotografica, esposizione d’arte, concerti e passeggiate suggestive tra gli olivi.

Per Il Pranzo e Cena è obbligatoria la prenotazione.

DOMENICA: PRANZO TIPICO E ATTIVITÁ € 30. PZO DI NATALE € 35. SABATO: ATTIVITÁ E CENA CON LO CHEF € 35 (Bevande incluse ) MENÙ DEGUSTAZIONE FISSO PER BAMBINI SOTTO I 12 ANNI € 15

I Giorni dell’Olio Nuovo 2019

Al Vecchio Frantoio Bartolomei

LOCALITÀ CAGNANO, 6 05020 MONTECCHIO (TERNI)

www.oleificiobartolomei.it

Seguici su Facebook E instagram: @alvecchiofrantoiobartolomei