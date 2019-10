Viale dello Stadio: interventi sul manto stradale

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Entro il mese di novembre verranno eseguiti interventi urgenti in viale dello Stadio, ovvero nel tratto con lo spartitraffico alberato, con la sistemazione definitiva del manto stradale. Le radici dei pini nel tratto antistante le Piscine che va da Piazzale dell’Acciaio a Via Leopardi, hanno infatti gravemente danneggiato il manto stradale, rendendolo molto pericoloso per il transito di auto e ciclomotori, tanto che oggi il Comune è costretto ad intervenire per eliminare il problema.

“Poiché la Comunità Montana non garantisce la stabilità degli alberi una volta eliminate le radici affioranti – evidenzia l’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Terni – verranno tagliati i pini che verranno sostituiti con le stesse modalità già adottate in altre parti della città non appena la stagione sarà favorevole alla messa a dimora”.

L’intervento di sistemazione stradale avverrà in novembre nelle giornate di minor traffico per evitare di causare disagio alla circolazione. Verrà ripristinata la planarità stradale mediante l’esecuzione di interventi di fresatura della pavimentazione attuale, la rimozione delle radici e la realizzazione di un nuovo strato di pavimentazione con conglomerato bituminoso.