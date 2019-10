Tarquinia, arrestato romeno per maltrattamenti

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Arrestato un uomo di origini romene a Tarquinia per maltrattamenti. Il giovane, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, più volte intervenute a seguito dei referti medici che mostravano le contusioni subite, maltrattava la moglie, sembrerebbe anche in presenza del figlio minorenne.

Tante volte la donna non aveva voluto sporgere denuncia e quelle poche occasioni in cui lo faceva, la querela veniva ritirata immancabilmente poco tempo dopo. Questo almeno fino a pochissimi giorni fa, quando ha deciso di raccontare tutto in seguito all’ultimo episodio di violenza durante il quale lei e il figlio sono scappati in strada per sfuggire all’inseguimento dell’uomo armato di coltello.

Faticosamente gli agenti del commissariato, allertati da alcune persone che avevano udito le grida, sono riusciti a bloccarlo. La donna sconvolta dal grado di violenza raggiunto dal marito stavolta ha deciso di chiedere aiuto: sarà affiancata dal centro antiviolenza.