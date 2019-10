Serata emozionale con visita guidata nei nuovi sotterranei di Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo 9 Novembre, alle ore 17.30, la musica antica sarà ospite d’eccezione in una delle location più suggestive di Viterbo, ovvero nei suoi spettacolari ambienti sotterranei. Grazie alla disponibilità di Viterbo Sotterranea, il Chorando Ensemble si esibirà in una serata emozionale nei locali del nuovo circuito ipogeo di via Chigi, inaugurato poco più di 10 mesi fa e già meta frequentata da numerosi turisti e da programmi televisivi di caratura nazionale.

Viterbo Sotterranea non è nuova ad iniziative simili che la coinvolgono in eventi emozionali, specialmente da quando i suoi percorsi underground, due anni fa, furono oggetto di studi scientifici da parte del collettivo Emusic formato da geologi, geofisici e musicisti viterbesi che ne analizzarono la capacità di restituire i suoni della terra grazie a impulsi elettromagnetici.

L’approccio dell’iniziativa prevista per sabato 9 Novembre è di stampo decisamente più umanistico e collega, di fatto, la musica alla memoria collettiva passando per il tramite della storia. Il programma prevede quindici canti (dai Templari al Rinascimento) intervallati da alcune letture relative ai più importanti accadimenti storici avvenuti nel territorio viterbese e segue così l’intento del Chorando Ensemble che, sotto la direzione del Maestro Giuliano Mazzini, si impegna a recuperare e valorizzare le composizioni polifoniche degli antichi maestri, in particolare di quelli del territorio.

La serata “SubNota – note peregrine nella Viterbo Sotterranea” avrà luogo nella spettacolare sala dove si trova anche lo “studiolo dei tombaroli”, uno degli ambienti più spaziosi del nuovo percorso monumentale di Viterbo.

A tutti i partecipanti verrà offerta la nuova pubblicazione di Viterbo Sotterranea, una visita esclusiva al nuovo circuito ipogeo di Via Chigi ed una piccola degustazione di prodotti tipici locali. Per informazioni e prenotazioni: 3388618856 0761220851 welcome@tesoridietruria.it

Viterbo Sotterranea