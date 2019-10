Sciopero per Roma, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna: “Grande adesione allo sciopero Cotral grave il silenzio di azienda e proprietà”

loading...

NewTuscia – ROMA – “Nonostante siano ancora dati parziali, risulta enorme l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici Cotral allo sciopero che abbiamo indetto oggi”, così in una nota le Segreterie Regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna.

“Ci sembra, in quest’ottica, ancora più grave l’atteggiamento di chiusura che l’azienda ha dimostrato anche in occasione dell’ultima riunione, non tenendo in considerazione le rivendicazioni che i lavoratori legittimamente propongono”.

“Eppure – continuano le Segreterie – lavoratori che partecipano alla terza azione di sciopero, rinunciando alla propria retribuzione, meritano risposte. Così come è gravissimo che azienda, ma soprattutto la proprietà non si preoccupino di una cittadinanza costretta a rinunciare ad un servizio essenziale a causa della loro indifferenza. Da parte nostra, non ci fermeremo fin quando ne avremo soluzioni soddisfacent”.