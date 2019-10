Radio Maigret per Piccoli comuni incontrano la cultura a Carbognano

loading...

NewTuscia – CARBOGNANO – Il ciclo di eventi culturali organizzati da ATCL è parte integrante di un progetto di sviluppo, scoperta e rinascita dei borghi del Lazio su cui puntiamo moltissimo. Siamo consapevoli che per dare un futuro a queste realtà dobbiamo ricostruire una solida rete di servizi, ma anche creare economie, lavoro, occasioni culturali. Grazie ad ATCL e alla collaborazione di tantissime amministrazioni locali, istituzioni e comunità del Lazio, per due mesi, i piccoli comuni della nostra regione si accenderanno nei weekend con la forza del teatro e della cultura. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità delle nostre piccole realtà e, anche, per far scoprire la loro bellezza a tanti visitatori.

L’Italia, per ripartire, ha bisogno della ricchezza dei piccoli comuni.

Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio

L’aggregazione culturale è il caposaldo dell’identità e forse l’unico collante di un paese. La cultura infatti si colloca al centro dello sviluppo, umano e collettivo. E’ la cultura che ci fa sognare, che ci propone un modo nuovo e diverso di guardare la realtà.

E’ per queste profonde ragioni che la Regione Lazio con il presidente Nicola Zingaretti, è stata impegnata in questi anni nella promozione culturale sull’intero territorio regionale, segnando un cambio di passo dal punto di vista degli obiettivi e degli investimenti. Nel caso del progetto “Piccoli comuni incontrano la cultura” dell’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, c’è anche un elemento in più di attrazione: “usare” la cultura per valorizzare l’immenso patrimonio dei piccoli comuni del Lazio e per potenziare il rapporto con i grandi centri urbani.

La rete dei piccoli comuni del Lazio rappresenta la stragrande maggioranza dei comuni laziali, una particolarità unica della nostra Regione che richiede progettazione ed impegno per farne conoscere le tipicità. Parliamo di borghi meravigliosi, luoghi della cultura e delle tradizioni che possono vincere la sfida globale solo in un rapporto di proficua collaborazione con gli enti superiori.

L’esempio giusto è il progetto che qui viene presentato, che nasce con il chiaro obiettivo di restituire centralità al patrimonio di cultura, arte e tradizioni dei comuni laziali. Un calendario di iniziative che per due mesi porterà in scena, nelle piazze e nei teatri dei piccoli comuni, eventi artistici di grande rilievo.

La commissione Enti Locali del Consiglio Regionale del Lazio, che ho l’onore di presiedere, ha voluto da subito aderire al progetto approvandone l’intento di promozione sociale e culturale.

Voglio qui ricordare le parole del nostro premio Nobel, Dario Fo, che a proposito del valore della cultura ricordava che “ancora prima che l’Europa fosse unita a livello economico o fosse concepita in termini di interessi economici e di scambi, è stata la cultura ad unire tutti i paesi d’Europa. Le arti, la letteratura e la musica sono il collante dell’Europa”.

In questo caso l’impegno di tutti i soggetti coinvolti nel progetto è fare della cultura il collante dei piccoli comuni del Lazio. Una sfida da vincere, insieme!

Rodolfo Lena

Presidente I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia della Regione Lazio

E’ per me motivo di profondo orgoglio nella veste di Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio sostenere e affiancare la ACTL nella realizzazione del progetto “Piccoli comuni incontrano la cultura”. Sin da ragazzo ho sempre immaginato il nostro territorio come portatore di storia e cultura condivisa tramandata di generazione in generazione. Il poter realizzare eventi culturali in luoghi troppo spesso dimenticati e soggetti ormai ad un diffuso fenomeno di spopolamento, spero rappresenti in tutti noi cittadini laziali la consapevolezza che ogni iniziativa volta a far conoscere o riscoprire questi preziosi territori della nostra regione è un servizio reso alle comunità locali e alla loro tenacia nel resistere ad ogni costo alle quotidiane difficoltà ed un aiuto concreto a tutti coloro, giovani e anziani, che vogliano essere custodi e portatori alle generazioni future di questo enorme patrimonio culturale che vive così forte ed intrinseco in ogni angolo dei nostri piccoli comuni del Lazio.

Pasquale Ciacciarelli

Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio

Il Lazio dei piccoli comuni è una costellazione solo apparentemente minore che brilla per la straordinaria varietà naturale e culturale, per l’inestimabile patrimonio ancora poco noto e valorizzato, per la funzione di custode della nostra identità e memoria storica, di attività tradizionali e dei prodotti tipici, di un corretto uso del territorio e del paesaggio.

Valorizzare le esperienze dei comuni, anche attraverso la cultura, costituisce lo scopo istituzionale di Atcl, ritenendo che il pluralismo culturale ed il decentramento costituiscono una scelta obbligata per creare un modello economico policentrico in grado di migliorare la vita dei cittadini.

Abbiamo immaginato un lungo cammino di artisti che rappresentano un’autentica poli centralità dell’offerta culturale e contestualmente allo svolgimento degli spettacoli parleremo con le persone, giovani e grandi, per la riscoperta delle tradizioni locali e della cultura popolare, realizzando percorsi didattico-divulgativi presso chiese e conventi, biblioteche comunali, musei, antiche farmacie, botteghe artigiane, fattorie, manufatti e prodotti alimentari del territorio.

Un insolito filo d’Arianna legherà queste giornate autunnali agli angoli più sconosciuti, permettendo così a chi lo vorrà di scoprire l’altro Lazio, quello che la presenza di una città come Roma spesso lascia in ombra.

Ce ne andremo in collina, in montagna, sulla costa, nei borghi, nelle campagne, ascolteremo e vedremo, conosceremo e scopriremo, con l’obiettivo di tutelare la qualità dell’esistenza. Cesare Pavese nel suo libro La luna e i falò “… questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto…”

Settimo Cielo

La compagnia Settimo Cielo presenta RADIO MAIGRET di e con Gloria Sapio e Maurizo Repetto ed effetti e tappeto sonoro realizzati dal vivo da Andrea Cauduro per Piccoli comuni incontrano la cultura, progetto della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea con il supporto dei Comuni ospiti, domenica 27 ottobre ore 18 a Carbognano.

Radio Maigret nasce da uno studio progressivo sulla scrittura di Simenon, sul clima dei suoi romanzi, del genere poliziesco, dalle immagini d’antan di un certo cinema francese e di sceneggiati nostrani entrati nell’immaginario collettivo, come certe indimenticabili modulazioni della voce che ci riconducono a un teatro d’attore “che non si fa più”. I chiaro scuri d’epoca inducono a immaginare una scansione recitativa da vecchia radio, dove ritmi sincopati si accendono in prossimità dei microfoni. Ma la teoria dei rumori, quelli archetipici della paura, del brivido notturno, lo scricchiolio delle scale, della porta che si apre, i passi dell’inseguitore, lo sparo, sono qui distorti e giocati su una resa anche visiva che li strania e li deforma, spesso cogliendo di sorpresa l’attore con dei riverberi in differita e inquietanti fuori onda. Un tappeto sonoro che allude alla vecchia postazione del rumorista ma ha i suoi riferimenti nella musica contemporanea e si intreccia con le voci, le sostiene, le annulla, le porta lontano.

Al doppio binario di questo Maigret, si aggiunge la teoria dei personaggi, colpevoli e innocenti, tutti “sotto il cielo di Parigi” confusi tra gli amanti di sempre e quel corollario di immagini che Simenon e il mito ci hanno reso consuete. Ma la proverbiale umanità del commissario, la penna empatica di Simenon, non riescono a dissimulare la ferocia di una caccia che spinge il commissario (con la complicità del pubblico che viene invitato a entrare nel vivo del plot) a braccare i colpevoli, bestie sanguinose, sospinte dalla miseria verso l’emarginazione e quindi alla delinquenza. Sono la folla di immigrati che già preme alle porte di Parigi e colpisce con determinazione cieca una società che li ghettizza e respinge. Una storia che prelude e allude al presente, tanto da confondersi con esso.

Radio Maigret è anche un omaggio a Parigi attraverso le parole suggerite da un autore belga che amava quella città con la tenerezza di un esule. Lo spettacolo rievoca uno dei romanzi più nostalgici di Simenon – Maigret et son mort – che, lontano da Parigi, in America, chiude gli occhi e enumera le strade, le piazze, i quai e i boulevard con la nitidezza ossessiva del ricordo

Il progetto PICCOLI COMUNI INCONTRANO LA CULTURA della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, è pensato per 47 piccoli comuni, comunità al di sotto di 5000 abitanti, per il quale si sono sviluppate tante importanti collaborazioni: Teatro di Roma, Conservatorio di Santa Cecilia, Roma Lazio Film Commission, Progetti Speciali-ABC della Regione Lazio, ma soprattutto tutte le amministrazioni locali. Per poco più di 2 mesi, dal 28 settembre al 30 novembre , l’intero territorio sarà attraversato da concerti, spettacoli, attività per bambini, danza, incontri per un totale di 25 compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20 tra studiosi e scrittori: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio.

I Comuni coinvolti nelle 5 Province: BARBARANO ROMANO, BASSIANO; CALCATA, CAMERATA NUOVA, CAMPOLI APPENNINO, CANEPINA, CANTALICE, CAPRANICA PRENESTINA, CARBOGNANO, CASPERIA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CASTELFORTE, CASTROCIELO, CELLENO, CERRETO LAZIALE, COLLEVECCHIO, COLONNA, CONTIGLIANO, FILACCIANO, FONTANA LIRI, GERANO, GIULIANO DI ROMA, GRADOLI, GUARCINO, MAENZA, MONTOPOLI DI SABINA, NORMA, ORIOLO ROMANO, PIANSANO, PICINISCO, POGGIO BUSTONE, POGGIO MOIANO, POLI, POSTA FIBRENO, PROSSEDI, ROCCA GIOVINE, ROCCA MASSIMA, ROCCA SANTO STEFANO, ROCCASECCA DEI VOLSCI, ROIATE, SAMBUCI, SAN DONATO VAL DI COMINO, SAN GIORGIO A LIRI, SANT’APOLLINARE, SANT’ORESTE, VALLERANO, VICOVARO.

