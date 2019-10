Proroga dei termini per bando agricolo del bando agricolo

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Luigia Melaragni Presidente del Gal Alto Lazio con sede in Acquapendente Via del Carmine, ha annunciato ufficialmente il provvedimento di proroga della scadenza della presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando pubblico 19.2.1.4.1.1.tipologia di intervento operazione “investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” e 19.2.1.16.2 tipologia di intervento operazione “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial”.

La presentazione delle domande di sostegno dovrà avvenire entro le ore 23.59 di Giovedì 31 Ottobre 2019. Gli interessati potranno consultarli al sito www.galtaltolazio.it. Il nostro quotidiano a completezza di informazione li allega entrambe.