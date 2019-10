Mostra Mercato del Tartufo Bianco, le novità del 2019

loading...

NewTuscia – GUBBIO – Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti agro-alimentari, che sarà inaugurata il prossimo 31 ottobre, quest’anno presenta una grande novità istituzionale dal momento che il Comune diventa il soggetto protagonista, l’Ente titolare che organizza e sostiene una manifestazione interessante, ricca di appuntamenti coinvolgenti con tante proposte anche ad alto contenuto culturale, un evento turistico a carattere promozionale.

Questa edizione consolida e rafforza la sinergia pubblico –privato con la collaborazione delle associazioni impegnate nell’organizzazione, Host, Iridium ed altre; il nostro obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere tutto il tessuto socio-economico e turistico del territorio per poter realizzare, in maniera coordinata, una serie di iniziative che coprano tutto il periodo autunnale, da dopo il Festival del Medioevo all’accensione dell’Albero di Natale, senza comunque escludere altri periodi dell’anno, per concentrarsi sulla valorizzazione del tartufo e dei prodotti del nostro territorio.

E’ nostra intenzione riavviare la Consulta del Turismo per dare più forza, corpo e solidità a questo progetto.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati