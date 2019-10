Massa Marittima. Musei aperti fino al 3 novembre

loading...

NewTuscia – MASSA MARITTIMA – Musei aperti tutti i giorni fino al 3 novembre. Lo ha deciso il Comune di Massa Marittima (Gr) in vista del ponte di Ognissanti e in coincidenza con le due date del Trekking Urbano che si svolgeranno in città domenica 27 e giovedì 31 ottobre. I tre musei aperti sono: il Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale, il Museo di San Pietro all’Orto, la Torre del Candeliere e il Museo della Miniera, che si potranno visitare dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18 compreso eccezionalmente il lunedì che di norma è giorno di chiusura.

Un’opportunità in più per visitare musei ricchi di reperti archeologici e capolavori d’arte ma dove sono esposte anche due interessanti mostre: “La sfinge di Vulci” al Museo Archeologico e la mostra fotografica “Confini di passaggio” di Riccardo Zipoli nelle sale del Museo San Pietro all’Orto. Dopo il 3 novembre torneranno in vigore i consueti orari d’apertura invernali.

Info: tel. 0566906366, e-mail: museimassam@coopzoe.it

Comune di Massa Marittima