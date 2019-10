Legambiente, Rete degli Studenti e AUCS onlus si confrontano sulla questione climatica

loading...

Le associazioni Legambiente, Rete degli Studenti Medi e AUCS onlus si riuniranno venerdì 25 ottobre alle ore 17:00 allo spazio Arci “Biancovolta”, in via delle Piagge 23, per una assemblea pubblica sulla questione ambientale.

Le piazze che negli scorsi mesi hanno visto milioni di giovani scendere in piazza sotto la bandiera del movimento globale Fridays for Future, hanno risvegliato l’attenzione collettiva intorno al problema del surriscaldamento globale.

Il cambiamento climatico è una realtà e sta provocando fenomeni di frequenza e intensità mai visti nella storia umana e con essi perdita di vite, sconvolgimento degli ecosistemi e della ricchezza della biodiversità che sostengono la nostra vita. Se continueremo a bruciare combustibili fossili, a distruggere le foreste e a produrre cibo in modo insostenibile, distruggeremo il nostro futuro.

Le associazioni si riuniranno quindi con lo spirito di chi vuole contribuire attivamente per dare gambe alla battaglia ambientalista sul nostro territorio, per discutere delle azioni da mettere in campo nel prossimo futuro.

L’invito a partecipare è esteso a chiunque vorrà dare il proprio contributo.

Legambiente Lago di Vico

Rete degli Studenti Medi Viterbo

Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo