Civitavecchia, bambino muore dopo il parto

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Tragedia all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, nella giornata di martedì 2… un neonato è morto due ore e venti dopo il parto. Parto, che secondo quanto dichiarato dal direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle e dallo specialista in ginecologia e ostetricia Alessandro Lena, sarebbe andato bene. Nelle due ore successive però, per cause ancora sconosciute, si è assistito ad un deterioramento delle condizioni cliniche del bambino.

Nonostante gli sforzi dei medici, il neonato è morto. La Asl Roma 4 si dichiara dispiaciuta per la tragedia e vicina alla famiglia. Nel frattempo, l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha richieste delle indagini interne per verificare le cause di quanto accaduto; richiesto inoltre un audit clinico.