Acquasparta, Comune organizza mostra-mercato “fiera lincea di Natale 1619 – 2019”

NewTuscia – ACQUASPARTA – E’ in programma a dicembre la prima edizione della “fiera lincea di Natale 1619 – 2019”, organizzata dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie. La fiera, in forma di mostra-mercato, si svolgerà nel capoluogo comunale e specificatamente lungo Corso Lincei, in Piazza Cesi, in Corso Umberto I° con estensione per le iniziative collaterali a Piazza delle Prove e nelle vie di collegamento tra le due piazze. Potranno partecipare imprese, commerciali agricole o artigianali, enti pubblici, associazioni, Onlus, espositori di opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo, anche con finalità di vendita e hobbisti. L’amministrazione sottolinea che per partecipare, gli interessati dovranno presentare una domanda specifica che va inviata al Comune entro il 10 novembre.