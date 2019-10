Workshop Biodiversità e valore per un interscambio di conoscenze con tra UNITUS e l’Università di Aksaray- Turkey

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Al Polo Universitario di Civitavecchia, coordinato dal professor Enrico Maria Mosconi si è svolto un seminario interdisciplinare dal titolo “ The importance of biodiversity and economic value analysis” nell’ambito del programma di scambio istituzioni estere Erasmus promosso dal coordinatore professor Claudio Carere congiuntamente con i dipartimenti del Deb, che quest’anno si arricchisce di un nuovo corso di laurea in Scienze Biologiche Ambientali, e il Deim.

Ha aperto i lavori il Mosconi sottolineando l’importanza di queste iniziative come fattori strategici di confronto con altre istituzioni internazionali per la creazione di sinergie e scambio di competenze e nuove professionalità evidenziando come la biologia e l’economia possono intersecarsi per un approccio ibrido e strategico come tematiche trasversali per le future professioni. Il seminario è stato condotto dalla professoressa Aynur DEMIR, Department of Political Science and Public Administration Urbanization And Environmental Problems at Aksaray University in Turkey.

Le tematiche affrontate all’interno del seminario interdisciplinare hanno riguardato l’economia della biodiversità, l’analisi del valore economico della biodiversità e dell’ecosistema e le politiche ambientali. Al seminario hanno partecipato studenti di biologia e di economia triennale e della laurea magistrale in economia circolare essendo le materie trattate interdisciplinarmente.