Sen. Battistoni: “Sulla revoca alla scorta per il Capitano Ultimo serve un ravvedimento del Governo”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La revoca della scorta al Capitano Ultimo suscita forte preoccupazione fra tutti i cittadini, non solo perchè dalle motivazioni poste alla base della decisione dell’ UCIS, come è stato ben descritto dal servizio de “le iene”, risulta che la mafia, a loro dire, sia meno virulenta del passato e che quindi il Comandante De Caprio non sia più in pericolo, ma soprattutto perchè desta perplessità rispetto all’adempimento del dovere dello Stato di proteggere tutti i suoi cittadini e, in particolare, il simbolo della lotta alla mafia.