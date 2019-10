Sabato 26 Ottobre Presentazione del romanzo Exitus di Salvatore Enrico Anselmi 

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 17.00, presso la RinascimentiAmo Gallery di Viterbo, piazza San Simeone 5, verrà presentato il nuovo romanzo di Salvatore Enrico Anselmi, Exitus (GBEditoriA).

Interverranno Francesca Ceci archeologa, Musei Capitolini – Roma, Maria Grazia Tata, artista autrice dell’opera Cronos, betulle, scelta come immagine di copertina del libro. Saranno presenti l’autore e l’editore.

In Exitus la repentina svolta degli eventi, la via d’uscita, la virata che segna la vicenda dei protagonisti, costringe il lettore a seguire il tenace filo di continuità, ora sotteso, ora macroscopico e dirompente. I capitoli – La stagione agra, Bovary, Sebastien prima di Valmont – costituiscono una trilogia, raccontano tre storie autonome, tuttavia strettamente connesse le une alle altre dalla struttura di riferimento e dall’articolata architettura di sostegno. Questa si avvale di continui rimandi, di corrispondenze, di richiami. La narrazione diretta e contemporanea, secondo la contemporaneità cronologica del racconto, si mescola e si fonde con la narrazione indiretta, interna ed evocata quasi come se Exitus fosse un romanzo costruito come una storia di storie.

La svolta felice o drammatica, la rinuncia alla vita, l’innamoramento, il rovello della creazione artistica, il voler conoscere se stessi e dare alla propria esistenza un assetto definitivo, dopo lungo vagabondare, sono alcuni dei temi centrali. Il ritmo serrato e, allo stesso tempo che rispecchia un atteggiamento introspettivo, attraversa un ampio lasso di tempo, dal Settecento, periodo nel quale si svolge il terzo e conclusivo capitolo, fino all’inizio del XXI secolo. La scansione diacronica, pertanto, è frazionata e volutamente discontinua. Lo stile persegue in forma costante l’intento della bella scrittura; è duttile, versatile, coniugato con l’intento di rispondere al contesto di civiltà al quale si riferisce. La svolta si compie attraverso virate repentine e inattese che coinvolgono il protagonisti.