La Viterbese travolta 4-2 a Rieti nel derby laziale. (La cronaca)

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Una Viterbese scilaba e senza mordente perde 4-2 il derby laziale con Rieti, i gialloblù sono apparsi abulici e senza idee al cospetto di un Rieti grintoso e determinato, che ha meritato di vincere in quanto ha giocato con maggior grinta e determinazione. Ora serve il riscatto con la Sicula Leonzio al Rocchi domenica prossima.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

RIETI: Addario, Zanchi, Aquilani, Palma, Zampa, De Paoli, Tiraferri, Beleck, Granata, Esposito, Marcheggiani

A disposizione di Bruno Caneo: Lazzari, Pegorin, Guiebre, Arcaleni, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie, De Sarlo

VITERBESE: Vitali; Atanasov, Milillo, Baschirotto; De Giorgi, Bezziccheri, Bensaja, Errico; Pacilli; Volpe, Čulina

A disposizione Mr.Giovanni Lopez: Pini, Antezza, Tounkara, Palermo, Svidercoschi, Zanoli, Maraolo, Urso, Ricci, Molinaro, Bianchi, Simonelli

ARBITRO: Paolo Bitoni di Bologna

Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Pietro Lattanzi di Milano

Note: Terreno in buone condizioni; spettatori presenti circa 1300 circa con presenza di tifosi della Viterbese.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Rieti, ma la Viterbese si difende bene e riparte in contropiede.

Al 5° Rieti vicino al vantaggio con Beleck che salta Milillo, difensore della Viterbese, e conclude in porta. l portiere della Viterbese Vitali si supera e respinge in tuffo la conclusione del giocatore del Rieti.

Al 6° Rieti pericoloso in attacco con Beleck che conclude in porta, ma il suo tiro viene deviato in corner da un difensore

della Viterbese.

Al 10° il Rieti passa in vantaggio con Belek, che raccoglie un passaggio rasoterra e mette in rete alle spalle del portiere Vitali.

Al 12° il Rieti raddoppia con Marcheggiani, che approfitta di uno svarione difensivo di Milillo e con un tiro dalla distanza mette in rete alle spalle del portiere della Viterbese Vitali.

Al 20° punizione per la Viterbese batte Culina la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

Al 21° primo cambio nei gialloblù: esce Pacilli al suo posto entra Palermo.

Al 26° viene ammonito Tiraferri del Rieti per gioco falloso.

Al 31° Marcheggiani per il Rieti tira dalla distanza e manda alto sopra la traversa della porta avversaria.

Al 32° la Viterbese accorcia le distanze con Volpe che lanciato sulla trequarti e brucia sul tempo i difensori del Rieti e con un grande diagonale ha battuto il portiere Addario del Rieti.

Al 36° tiro di Culina della Viterbese che impegna il portiere Addario che respinge mandando il pallone in corner.

Al 43° il Rieti si porta sul 3-1 con Marcheggiani, che con un gran tiro batte il portiere Vitali della Viterbese. Il pallone si infila all’angolo sinistro della porta gialloblù.

La prima frazione di gioco è terminata con il Rieti in vantaggio per 3-1 e la Viterbese non è pervenuta in campo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella Viterbese: entrano in campo Tounkara e Zanoli al posto di Milillo e Culina.

Al 3° Il Rieti con De Paoli che dopo una grande azione in contropiede si porta sul 4-1 battendo il portiere della Viterbese.

Al 5° Tounkara della Viterbese viene anticipato di un soffio da un difensore del Rieti.

Al 11° altra sostituzione nella formazione gialloblù: entra Simonelli al posto di Bezzicheri

Al 12° Volpe per la Viterbese da pochi passi manda di testa di poco alto sopra la traversa.

Al 13° ancora Volpe per la Viterbese che di testa manda di poco alto sopra la traversa.

Al 15° cambio nel Rieti: esce Beleck e al suo posto entra Guiebre.

Al 22° viene ammonito Palma del Rieti per una brutta entrata a centrocampo.

Al 30° sostituzione nel Rieti: esce Palma al suo posto entra De Sarlo.

Al 32° cambio nella Viterbese: esce Volpe al suo posto scende in campo Molinaro.

Al 33° rete annullata alla Viterbese con Tounkara che mette in rete, ma la sua posizione era di fuorigioco.

Al 35° la Viterbese accorcia le distanze con Zanoli che di testa devia un cross messo in mezzo all’area di rigore reatina da parte di Palermo che fa raggiungere al 4-1.

Al 43° vengono ammoniti Bensaja e Marcheggiani per reciproche scorrettezze.

La partita dopo 6 minuti di recupero finisce 4-2 con la vittoria del Rieti.

RISULTATI DELLA 11° GIORNATA

RIETI-VITERBESE 4-2

TERNANA-AVELLINO 0-1

RENDE-SICULA LEONZIO 2-0

BARI-CATANZARO 2-0

CASERTANA-MONOPOLI 2-1

CATANIA-BISCEGLIE 1-1

PAGANESE-VIBONESE 2-2

FRANCAVILLA-TERAMO 0-2

REGGINA-PICERNO 4-1

POTENZA-CAVESE 0-0

CLASSIFICA

REGGINA 25

POTENZA 24

TERNANA 22

BARI 21

MONOPOLI 19

VITERBESE 17

CASERTANA 17

CATANZARO 16

CATANIA 16

VIBONESE 15

TERAMO 15

AVELLINO 14

FRANCAVILLA 13

PICERNO 10

BISCEGLIE 9

RIETI 8

RENDE 5

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-SICULA LEONZIO

AVELLINO-REGGINA

PICERNO-PAGANESE

BISCEGLIE-FRANCAVILLA

CATANIA-BARI

CATANZARO-RENDE

CAVESE-RIETI

MONOPOLI-POTENZA

TERAMO-CASERTANA

VIBONESE-TERNANA