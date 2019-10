Diecimila euro per il progetto Famiglia e lavoro

loading...

NewTuscia – PERUGIA – Ammontano, anzi ammontavano, a quasi 5.000 € le donazioni raccolte domenica 13 ottobre, in occasione del 2°Memorial Valter Baldaccini, promosso da Sir Safety Conad Perugia e UMBRAGROUP, per la Fondazione Valter Baldaccini.

Ammontavano perché Antonio Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP, ha deciso di raddoppiare l’importo raccolto, donando altri 5.000 € al progetto Famiglia e lavoro che la Fondazione Valter Baldaccini porta avanti insieme alla Caritas Diocesana di Foligno. “Credo fortemente in questo progetto e, come imprenditore, ritengo che le borse lavoro possano essere uno strumento concreto per il reinserimento sociale – ha affermato Antonio Baldaccini – Spero che anche altri miei colleghi imprenditori si sensibilizzino verso progetti di solidarietà che diano una seconda opportunità a persone che sono in cerca di un riscatto. Non c’è cosa più importante e virtuosa che dedicarsi allo sviluppo della propria comunità includendo anche chi a volte è invisibile agli occhi dell’economia puramente capitalista”.

Il progetto Famiglia e lavoro in due anni ha permesso di attivare venti borse lavoro per famiglie in difficoltà territorio, dando una concreta opportunità a uomini, donne e famiglie che si trovavano ad affrontare un momento delicato della propria vita. Borse lavoro che si sono trasformate in opportunità di lavoro, proprio come è successo in UMBRAGROUP, dove una borsa lavoro è diventata un contratto a tempo determinato per un padre disoccupato.

“Grazie a tutte le persone accorse al Pala Barton e a questo gesto speciale potranno iniziare dieci nuovi percorsi lavorativi – ha detto Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini – Questi 10.000 € per le famiglie più fragili del nostro territorio rappresentano una speranza concreta e un’occasione di riscatto. Mi emoziona e mi scalda il cuore avere queste prove tangibili che il valore della solidarietà vada oltre alcune ondate di negatività e di nichilismo che attraversano il nostro tempo. Credo fortemente che la civiltà di una nazione si definisca dal modo in cui questa si prende cura delle persone più deboli. Grazie a tutti di cuore di sostenere la Fondazione e con essa i più fragili che avranno con il nostro aiuto un’opportunità per riemergere e camminare sulle proprie gambe”.

“Grazie, in primis, alla Fondazione Baldaccini e alla UMBRAGROUP per questa collaborazione sempre più importante – ha commentato il direttore della Caritas Diocesana di Foligno, Mauro Masciotti – con la quale possiamo andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà della nostra comunità. Da parte nostra – ha sottolineato – garantiremo un impegno quotidiano di vicinanza a chi versa in stato di bisogno attraverso la nostra equipe. E grazie anche ai donatori che ci permetteranno anche quest’anno di portare avanti questo progetto. L’invito alla comunità è a continuare ad esserci vicina in questo progetto, dandoci la possibilità di attivare altre borse lavoro, perché il lavoro è l’unica arma con cui possiamo sconfiggere non solo le difficoltà economiche ma anche ridare un pizzico di dignità a queste donne e a questi uomini. È sempre più evidente – ha quindi concluso il direttore Masciotti – che è l’unica strada da intraprendere”.