A Civita di Bagnoregio laboratorio di scenografia gratuito aperto a tutti

Tre appuntamenti, si parte il 26 e 27 ottobre

NewTuscia – BAGNOREGIO – Creatività d’autore a Civita di Bagnoregio con i nuovi appuntamenti di Civita in Tutti i Sensi, progetto di sviluppo turistico pensato e gestito da PromoTuscia, vincitore del bando “Atelier Arte, Bellezza e Cultura” indetto dalla Regione Lazio.

Sabato 26 ottobre appuntamento con “Piccola Civita”, laboratorio di scenografia con la tecnica della carta collata, a cura di Augusto Terenzi. Il laboratorio permetterà ai partecipanti di apprendere tecniche scenografiche di rappresentazione della realtà, studiando il contesto e di riprodurlo con una tecnica artigianale. Attraverso immagini di Civita di Bagnoregio, foto d’epoca e da internet, ogni partecipante potrà cogliere stimoli e dettagli per realizzare la propria opera.

“Un materiale come la carta ci permette di realizzare cose belle ma delicate. Riprodurre con la carta l’atmosfera incantata e fantastica di Civita sarà il nostro obbiettivo”, assicura Terenzi. Come tutte le forme di artigianato, anche in questo caso il lavoro manuale ha come primo ingrediente la pazienza, la cura e l’attenzione applicate alla creatività. Lavorare con la carta è un attività che rilassa e la buona riuscita del prodotto finale sarà la gratificazione dei bambini per l’impegno messo in campo.

Augusto Terenzi è uno degli artisti che hanno scelto la Tuscia come luogo dove risiedere, operare e trarre ispirazione per le proprie opere. Tra i mezzi espressivi di Terenzi c’è anche il teatro di figura, arte nobile e antica, trasmessa con competenza e passione da oltre 25 anni ai bambini del terzo millennio.

Tre le date disponibili per poter effettuare il corso: 26/27 ottobre per bambini dagli 8 ai 13 anni, 2/3 novembre per bambini dai 5 agli 8 anni e 9/10 novembre il corso per adulti.

I laboratori, gratuiti, si terranno nella bella cornice di Palazzo Alemanni, nella piazza principale di Civita di Bagnoregio e saranno l’occasione di assaporare la bellezza del borgo gioiello e del paesaggio dei Calanchi nella stagione più poetica dell’anno. La prenotazione è obbligatoria. Per info 0761 304643 o 3468187972.