Secondo posto all’Open Internazionale di Hettange-Grande per Ludovica Delfino

NewTuscia – VITERBO – L’atleta viterbese della Asd Star Roller Club dal 17 al 19 ottobre ha partecipato, accompagnata dall’allenatrice Elisa Cascioli, con la nazionale italiana al XXVII Open Internazionale di Hettange-Grande, la manifestazione più importante dopo campionati mondiali ed europei per la specialità “Solo Dance”.

Finale di stagione migliore non poteva esserci per l’atleta di Pianoscarano. Dopo i successi ottenuti nella specialità “Gruppi spettacolo” con il secondo posto ai campionati italiani e ai campionati mondiali nella categoria quartetti, il primo posto ai campionati italiani ed europei e il terzo posto ai campionati mondiali nella categoria piccoli gruppi, arriva un altro secondo posto internazionale nella specialità Solo Dance. L’ottavo posto conquistato ai campionati italiani è valso a Ludovica la convocazione in nazionale per la trasferta francese dove l’atleta della Star Roller Club ha dato il meglio di se già dalla prima giornata ottenendo il secondo posto nella “Style dance” alle spalle della compagna di nazionale Valentina Nuti. Anche nel libero Ludovica si è comportata egregiamente difendendosi dagli attacchi delle bravissime avversarie e riuscendo a mantenere la seconda posizione. Una medaglia d’argento frutto di sudore e fatica che va a migliorare il bronzo conquistato lo scorso anno. Ora per Ludovica qualche giorno di meritato riposo mentre l’attività della Star Roller Club non si ferma.

Domenica 27 infatti, presso gli impianti sportivi del CUS Viterbo, la società ospiterà la pluricampionessa italiana e mondiale di singolo Silvia Nemesio in un allenamento collegiale che coinvolgerà oltre agli atleti della Star Roller Club stessa anche ragazzi e ragazze delle società La Luna di Piansano, Tuscia Skating di Viterbo e San Nilo di Grottaferrata.

Nel fare ancora una volta i complimenti alla sua capitana che continua a portare in alto il nome dello sport Viterbese fuori dai confini nazionali, la Star Roller Club ricorda a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al pattinaggio che possono effettuare prove gratuite tutti i giorni dalle 15.30 presso gli impianti sportivi del Centro Sportivo Universitario in via San Camillo De Lellis.

A.s.d. Star Roller Club