M’ammalia 2019 ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sabato 26 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 18 il Museo Naturalistico del Fiore ospiterà un evento per far conoscere i mammiferi, le loro problematiche e gli ecosistemi di cui fanno parte.

“Con questa iniziativa”, sottolinea in una nota informativa la Cooperativa Ape Regina organizzatrice logistica del tutto, “aderiamo anche per questo 2019 a “M’Ammalia” insieme di eventi coordinati dall’Associazione Teriologica Italiana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici, Orti botanici, Giardini Zoologici ed Acquari, Museo Naturalistico del Fiore, Riserva Naturale Monte Rufeno. Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente, Università degli Studi di Trieste. Si inizierà in mattinata con un gioco per bambini dal titolo “A caccia di tracce”. Durante il gioco verrà presentata l’esposizione di una mostra di reperti zoologici denominata “Vertebrati a quattro zampe” facente parte della collezione tematica del Museo stesso. Nel pomeriggio inaugurazione ufficiale della stessa realizzata in collaborazione con le naturaliste della Riserva Naturale Monte Rufeno Dottoresse Antonella Palombi e Moica Piazzai e, in qualità di curatore della parte zoologica, il gurdiaparco Massimo Bellavita. Il programma specifico evento si aprirà alle ore 15.00 con l’evento “Un lupo per amico è tornato” che permetterà di conoscere sia il lupo di Monte Rufeno che gli altri mammiferi grazie ad una chiacchierata con le naturaliste stesse. Dopo il break dal titolo “merenda da lupi”, prevista passeggiata nel bosco con esperienza di ascolto dei suoni della natura accompagnati da guide e naturaliste stesse. Chiusura con il gioco a tappe “A caccia di tracce”. Per informazioni evento contattare lo 0763-730065 oppure 388-8568841 (anche whatsapp), mail info@museodelfiore.it, eventi@laperegina.it, pagine social facebook.com/laperegina.cooperativa; @CoopAperegina