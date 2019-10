Graforubrica. Cocteau: genio bambino

loading...

NewTuscia – Cari/e Newtusciani/e, chi non conosce Jean Cocteau?

Ho trovato un suo scritto in un libro che rispecchia la sua genialità e il suo lato di fanciullo che “modifica” la realtà che vive “imbastendo sogni” in libertà di pensiero e di scelte, nonostante la sottile sofferenza che pervade la sua grafia si può osservare che la stessa è assolutamente originale, versatile, evocativa ed espressiva, come d’altronde lui e il suo lavoro.

In pochi tratti “traccia” il suo genio e le sue sofferenze: tratto pastoso, (dedito ai piaceri della vita che sconfinano spesso in eccessi), tenuta del rigo sinuosa, (adattamento al mondo circostante in modo altalenante tra allegria e tristezza), grafia originale che parte dal volto disegnato (non rinuncia mai ad essere il protagonista – protagonista anche della sofferenza). È una grafia comunque leggibile (chiaro con gli altri e con se stesso) ma ricombinata e personalizzata (ricerca la perfezione o comunque il meglio di ogni contesto), è presente la “d” lirica che denota l’importanza dell’arte e la ricerca del bello, vi sono cancellature in contesto affermativo con la tenuta del margine destro (ricerca continua sui temi importanti della vita).

Un genio che non perde la sua fanciullezza e l’arte di giocare nell’amore e con gli altri, nonostante il dolore che crea e subisce, voglio ricordarlo con una frase di Robertson Davies sul concetto di genio: “egli era un genio, vale a dire un uomo che compie in modo superlativo e senza sforzo qualcosa che molte persone non riescono a fare neppure con il massimo impiego delle loro capacità”.