Dialoghi sul turismo, primo incontro tra gli operatori del settore

loading...

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 24 ottobre, alle ore 18:00, il Polo monumentale Colle del Duomo di Viterbo ospiterà il primo incontro dei Dialoghi sul turismo, appuntamento dedicato agli operatori del settore turistico che lavorano nella Tuscia.

L’evento, fortemente voluto da alcuni membri di società ed associazioni che si interessano di tale settore (Confguide, Archeoares, Stay in Tuscia e tanti altri), si pone l’obiettivo di creare un momento di confronto importante sulle ricchezze e peculiarità che Viterbo e la sua provincia possiedono e su come dovrebbero e potrebbero essere sfruttare al meglio per incrementare il turismo.

Alla base di questo incontro, primo di una serie di appuntamenti che si susseguiranno sulla stessa lunghezza d’onda, ha alla base l’idea che, creando un rapporto collaborativo vero tra gli operatori che fattivamente lavorano nel settore, la Tuscia avrà il giusto risalto che merita da sempre per la sua importanza storica, artistica e culturale.