Carabinieri di Blera: arrestato per guida in stato di ebbrezza alcolica

NewTuscia – BLERA – In mattinata i carabinieri della stazione di Blera, hanno tratto in arresto un cittadino di origini nigeriane di 52 anni, a seguito di esecuzione di ordinanza per la carcerazione emesso dal tribunale di Viterbo- L’uomo doveva scontare un anno di reclusione in carcere, poiché tempo prima era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Stato di ebbrezza accertato dai carabinieri della stazione e refertato in Procura della Repubblica, che al termine dell’ iter processuale ha emesso l’ ordine per espiare la pena in carcere.

L’arrestato è stato quindi localizzato e tradotto presso il carcere di Viterbo