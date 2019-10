Avvocato immobiliarista: chi è e quando è indispensabile

loading...

NewTuscia – La figura dell’avvocato immobiliarista risulta essere molto importante in vari casi. Si tratta, nello specifico, di un esperto di diritto immobiliare e, pertanto, è un soggetto professionale che lavora in un ambito molto particolare e delicato.

Quello delle compravendite di immobili è, infatti, un settore che non tutti conoscono anche se, ogni giorno, centinaia di persone vendono o acquistano casa, uffici e altri tipi di immobili in Italia. Per questo motivo, fare riferimento a una figura come quella dell’avvocato immobiliarista è molto importante.

Cosa fa l’avvocato immobiliarista

Il compito di questa figura professionale è molto chiaro: deve garantire presenza e assistenza in tutte le fasi della compravendita, dato che ci sono in ballo molti interessi nonché somme di denaro decisamente importanti. Serve, quindi, il suo essere preparato su tutto ciò che concerne il diritto immobiliare che, come detto, non è alla portata di tutti.

Se, quindi, si cercano degli avvocati immobiliaristi Roma la soluzione migliore è quella di rivolgersi allo studio Ammirati Bellante, così da avere il massimo supporto legale possibile in questi casi. Il discorso vale, naturalmente, in tutte le altre città. Sono sempre di più i professionisti del settore che si occupano di diritto immobiliare e che lavorano proprio per tutelare i loro clienti in fase di compravendita.

Questa è una figura che serve sia a chi compra che a chi vende, perché come sempre la trattativa viene fatta su due fronti. Dalla fase iniziale fino alla firma di un contratto, che comporta poi il pagamento per l’acquisto, si ha bisogno di una figura che sia in grado di dare tutto il suo supporto. Questo è necessario al fine di andare a evitare delle insidie, tentativi di truffa e cercando di fare in modo che tutto scorra nel migliore dei modi possibili e senza possibili intoppi che, molto spesso, sono all’ordine del giorno.

Nello specifico un avvocato immobiliarista può andare a controllare l’immobile che si ha intenzione di acquistare, per verificare che questo sia totalmente libero da ipoteche o da diritti di reale godimento come, ad esempio, l’usufrutto. Inoltre può verificare che questo sia dotato di regolare licenza edilizia, che abbia il certificato di agibilità e che non ci siano limiti sul suo utilizzo. Solo in questo modo chi acquista si può tutelare e chi vende può dimostrare che il suo immobile è effettivamente di valore, giustificando così la pretesa economica.