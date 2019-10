Amelia, Comune mette a disposizione voucher asili a favore famiglie meno abbienti

loading...

NewTuscia – AMELIA – Sono 20 in tutto i voucher messi a disposizione dal Comune per il pagamento, integrarle o parziale, delle rette degli asili privati. Lo rende noto l’amministrazione che ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande che devono essere depositate entro il 9 novembre per l’ano scolastico 2019-2020.

I voucher sono rivolti alle famiglie con figli compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi ed hanno l’obiettivo di sostenere le pari opportunità di accesso ai servizi prima infanzia, le cui spese siano regolarmente documentate, alleggerendo, si legge nel bando, gli ostacoli di tipo economico.

Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo mensile, a totale o parziale copertura della retta applicata dalla struttura privata, determinato sulla base dell‘Isee della famiglia richiedente per un massimo di undici mesi. Hanno diritto alla presentazione delle domande i nuclei famigliari che intendono inserire il bambino o la bambina in una una delle strutture educative autorizzate, dando priorità a quelle presenti sul territorio del comune di Amelia.

Le Isee non deve superare i 25mila euro annui, le famiglie devono essere residenti nel territorio comunale di Amelia da almeno un anno e non devono già essere beneficiari di altre agevolazioni per i servizi alla prima infanzia. (ptn 602/19 12.58)