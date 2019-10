Si è spenta Teresa Blasi Pesciotti una colonna della Sezione ANPI di Viterbo “Nello Marignoli”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Oggi, lunedì 21 ottobre 2019, è venuta a mancare Teresa Blasi Pesciotti, da sempre iscritta alla Sezione ANPI di Viterbo “Nello Marignoli”.

Teresa non è stata un’iscritta qualsiasi, è stata soprattutto una compagna, una militante fino agli ultimi giorni della sua lunga vita, anche in questi tempi in cui la parola sembra aver perso ogni significato. Pur non rivestendo cariche nell’associazione, ha sempre voluto esprimere la sua adesione appassionata alle nostre iniziative intervenendo con invidiabile lucidità, capacità comunicativa, profonda cultura politica e non solo.

Quando quest’anno ha rinnovato l’iscrizione, non ha accettato la tessera “Ad Honorem” che – insistendo – le proponevamo, chiedendo invece quella “Ordinaria”, quasi a sottolineare il suo desiderio di partecipazione attiva e non di facciata.

Da quest’anno l’ANPI dispone di una nuova sede, a Pianoscarano, in via della Polveriera 10, quella che era stata per tanti anni la sede della Sezione “Biferali” del PCI. Grande la sua commozione quando le ho comunicato la notizia, per noi importante. Ha ricordato i tempi in cui proprio di quella Sezione di partito era stata giovanissima e apprezzata Segretaria.

Vorremmo essere capaci di raccogliere il suo messaggio di libertà e uguaglianza, nel segno di quella Costituzione democratica che citava a memoria nei suoi interventi mai preparati, mai studiati, che le venivano da una grande esperienza di lotta politica e lavoro culturale. Cercheremo di essere degni dell’esempio che ci lascia ma, certo, sentiremo molto la sua mancanza.

I funerali si terranno domani, martedì 22 ottobre, alle ore 15:30 a Viterbo, presso la chiesa di Santa Maria della Verità, in Piazza Crispi.

Pierluigi Ortu

Presidente della Sezione ANPI “Nello Marignoli” di Viterbo-città