Nasce il primo comitato locale del sindacato Aeronautica Militare – Siam

NewTuscia – TREVISO – Si è costituito il Comitato Locale di Istrana (TV). Nel corso di una riunione partecipata è stato eletto Coordinatore Territoriale del Comitato Marco Viscovich, socio fondatore dello stesso SIAM e punto di riferimento per il personale del 51° Stormo. Le sue prime parole a margine dell’evento, sono state: “onorato della fiducia che i colleghi hanno riposto in me. Il SIAM è per me sinonimo di rinnovamento e di una realtà locale che intende agire sempre nell’interesse e per la tutela dei colleghi.”

Anche il Segretario Generale, Paolo Melis, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Il Comitato di Istrana è solo la prima di molte realtà locali che si costituiranno. Sarà il segnale concreto di presenza presso i reparti è un punto di riferimento certo per i colleghi. Marco Viscovich in tal senso offre tutte le garanzie di per svolgere al meglio il suo incarico. I comitati saranno i mattoni che consentiranno al SIAM di crescere. Da questi organismi democraticamente eletti tra i nostri iscritti, emergeranno coloro che al 1° congresso del SIAM, che avrà luogo entro maggio 2020.”

Il Segretario ha poi proseguito:”Riteniamo particolarmente significativo il fatto che il primo comitato a costituirsi sia presso la base di Istrana. Un reparto dove si sono fatte maggiormente sentire le pressioni dell’amministrazione per contrastare lo sviluppo e la crescita delle realtà sindacali. Situazione purtroppo largamente diffusa in molti reparti.

In tal senso, noi saremo presenti e determinati proprio laddove è più necessario. Anche per questo il nostro appello ai colleghi è quello di sostenerci e starci vicino perché, di fronte ad un sistema che si ostina a non voler riconoscere i diritti sindacali al personale militare, occorre la solidarietà e la compattezza di tutti. Come diceva Gaber: Libertà è partecipazione.”

