Nada bellissimo Jagd Terrier cerca casa

loading...

NewTuscia – FROSINONE – Riceviamo e pubblichiamo.

Adozione del cuore: Nada, 10 kg, cane di razza Jagd Terrier, dolce e bellissima. Nada ha 5 anni e vive chiusa in un box ma è socievole e dolcissima. Si trova in un canile dove non vanno volontari e dove dai box di cemento i cani non escono mai. Diamo alla bellissima Nada una casa.

MASSIMA DIFFUSIONE ! 21/10/2019 – Frosinone: adottabile nel Nord e Centro Italia.

Nada un padrone sicuramente lo aveva. Sembra proprio un cane di razza Jagd Terrier, sicuramente voluta e forse comprata. Ma si sa, quando il cane cresce diventa scomodo e Nada, nonostante la sua bellezza e la sua dolcezza, quando ha avuto 4 anni è stata abbandonata.

NADA è bellissima, una stupenda cagnolina di taglia medio piccola, sui 10 kg, è nata nel 2014, è stata abbandonata dal suo padrone finendo in canile ad aprile 2018.

È docile e tranquilla, in una casa imparerebbe presto ad andare al guinzaglio, si abituerebbe sicuramente alla vita in appartamento e le passeggiate farebbero la sua gioia.

È passato più di un anno da quando è entrata in canile, ed è ancora disorientata, timida.

Però si capisce che ha voglia di coccole, che ha fiducia in noi, quelle poche volte in cui ci vede si avvicina e si lascia accarezzare volentieri, è una cagnolina molto dolce.

Va anche d’accordo coi suoi compagni di box, non è dominante, è buonissima.

Nada passa le sue giornate stesa al sole quando c’è il sole, o rannicchiata della casetta di cemento quando fa freddo; non c’è altro che cemento in quel box e una misera pedana di legno per isolare i cani dal bagnato durante la notte, da condividere fra tutti loro.

In questo canile sperduto fra i monti non ci sono volontari, né visitatori.

Due volontarie si recano qui solo una volta ogni due mesi, solo per scattare le foto.

I cani non escono mai dai box di cemento e vivono in totale solitudine, non ricevono mai nulla, non un biscotto, non una parola, nemmeno una carezza.

Dopo anni, questa vita e questo isolamento li sfiniscono nel corpo e nell’anima.

Nada ha lo sguardo di chi non capisce perché si trova lì, ha perso la sua famiglia, ogni suo punto di riferimento e ogni suo affetto.

E’ timida, ma quando ci vede si avvicina a noi, un po’ per curiosità, un po’ perché è socievole e spera in qualcosa, in una carezza, in qualche coccola, di essere riportata a casa.

Si lascia prendere in braccio volentieri e si abbandona alle nostre mani con fiducia.

È una cagnolina molto bella e dolcissima, di razza.

Vorremmo per lei una casa con persone affettuose che le possano ridare la gioia di vivere.

Nada ha bisogno di essere amata, ha bisogno di una casa e di una famiglia, di dormire finalmente al caldo in una cuccia morbida, di mangiare pappe buone.

E ha bisogno di passeggiare, di correre in un prato. Qui invece è sempre sola e non può mai uscire da un box di cemento.

La piccola pesa solo 10 kg, ha un musetto tenero, è vaccinata, sterilizzata e chippata.

Non lasciamola crescere e invecchiare qui. Il posto della bellissima Nada è in una casa.

PORTEREMO NADA DAPPERTUTTO CON UNA STAFFETTA.

Paola Ade 3397876019 – paola.aclonlus@gmail.com

Anna Bianca 3475143882 – 3343655706

roberta.pe9@gmail.com