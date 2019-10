Io leggo perché, doniamo un libro alle scuole presso la libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte

loading...

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – A partire da sabato 19 ottobre e’ tornata in libreria #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.

Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Anche quest’anno, da sabato 19 a domenica 27 ottobre, nelle librerie aderenti come la nostra sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

La libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte è gemellata con tutte le scuole dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte e con la scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini di Magliano Sabina.

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

L’invito della Libreria e delle Scuole coinvolte ai lettori e’ di andare in libreria per contribuire a riempire le biblioteche scolastiche!

Nel corso della manifestazione la libreria di Orte, come tutte quelle coinvolte nell’iniziativa, effettueranno le aperture domenicali straordinarie (domenica 20 e domenica 27 ottobre ore 11) con letture animate ai bambini!

La libreria Il Gorilla e l’Alligatore ha programmato per sabato 26 ottobre un incontro da non perdere sui temi di grande attualità: un poderoso romanzo inchiesta scritto dal collettivo Tersite Rossi e pubblicato da Pendragon dal titolo “Gleba” .

Infine, sempre sabato 26 ottobre alle 15, tornano gli incontri con il gruppo di lettura della libreria. Questo mese fa sapere la proprietaria della libreria Stefania Cima si parlerà de Il grande amore di mia madre dell’autore svizzero Urs Widmer edito da Keller editore. Chi fosse interessato a partecipare agli incontri che si svolgono con cadenza mensile puo’ scrivere agli indirizzi sotto indicati o chiedere informazioni in libreria. La libreria Il Gorilla e L’Alligatore e’ in via dei Calafati 13C/22. 01028 Loc. Petignano – Orte (VT) info@gorillaealligatore.com. http://www.gorillaealligatore.com/