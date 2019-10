Confesercenti Viterbo. 135 mila euro di contributi per le attività nel centro storico con un tetto massimo di euro 2000

loading...

NewTuscia – VITERBO – Gli aiuti riguardano anche attività che sono state interessate dai lavori di manutenzione di alcune vie e piazze e hanno subito una diminuzione di fatturato, vedi via Cairoli, via Annio, Via Cardinal la Fontaine, via Saffi, ect.

I contributi saranno concessi sotto forma di rimborso, da parte del comune, e utilizzabili per gli anni 2018/2019 anche per spese sostenute per canoni di locazione .

Le domande possono essere presentate dal 28 ottobre al 31 dicembre 2019.

Va tenuto presente che le domande, entro tali date, saranno accolte nel limite delle risorse finanziate disponibili.

La CONFESERCENTI è a disposizione di tutti gli associati e non, del centro storico, per fornire tutte le informazioni sul bando e per dare assistenza per la presentazione delle domande.

Per informazioni e appuntamenti scrivere a info@confesercentiviterbo.it oppure chiamare il numero 0761 / 1878302

CAT Confesercenti Viterbo