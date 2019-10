Aperta la vendita dei tagliandi del settore ospiti per Rieti – Viterbese

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica che dalla mattinata di martedì 22 ottobre potranno essere acquistati i tagliandi per il settore ospiti per la gara Rieti – Viterbese, che verrà disputata mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 20:45. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito ETES o sul loro sito web ufficiale, fino alle ore 19.00 di martedì 22/10/2019, salvo diverse disposizioni del GOS.