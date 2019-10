Veronica Contessa, candidata al Consiglio regionale dell’Umbria: “Dalle donne la forza delle donne”

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

L’incontro organizzato da Valentino Filippetti, candidato al Consiglio Regionale con sinistra civica verde, è stato per tutti i presenti e per me un momento di riflessione, confronto e conoscenza, nel quale si sono affrontate molte tematiche di genere. Il filo rosso che ci unisce e ci mette in allerta è la preoccupazione di vedere ogni giorno dei diritti conquistati in pericolo. Nonostante gli indubbi progressi fatti, emergono ancora con forza le difficoltà dell’essere donna. Si è affrontata la criticità che si riscontra in tutta l’Umbria per l’applicazione della L.194/1978. Sull’interruzione di gravidanza incontriamo ancora ostacoli e il diritto di scegliere è tutt’altro che garantito, dato l’alta percentuale degli obiettori di coscienza. Si è sottolineato come incontri costanti tra donne, in particolare incontri intergenerazionali, possano essere utili, ricreando relazioni che ricordino alle più giovani le tante donne che riuscirono ad ottenere diritti che oggi si danno per scontati.

Parlare di tematiche di genere diventa indispensabile per proseguire a costruire strumenti di empowerment delle donne e di uguali opportunità per contrastare la violenza sessista e omofoba. E questa destra umbra conferma le sue tendenze e intenzioni nel manifesto valoriale per la vita, promosso da sette associazioni pro family, che prevede anche l’abolizione della legge regionale contro l’omofobia, conquistata tanto duramente a seguito di anni di battaglie del movimento lgtb umbro.

Nel clima medioevale che circonda questa propaganda elettorale fondata su razzismo, sessismo e omofobia fa paura e vergogna che qualcuno si riferisca con parole come ‘Strampalate Teorie Gender’. Nonostante questo clima retrogrado, che rimette in discussione anni di conquiste di libertà e di diritti, continueremo a lavorare per i diritti dei più deboli, delle minoranze, delle donne, dei diritti lgtb e al fianco dei migranti. Il programma della lista sinistra civica verde sul tema della parità di genere, infatti, prevede una politica che punti all’effettivo raggiungimento della parità di genere in tutti i settori della vita pubblica e sociale che garantisca diritti, tutele ed equiparazione dei salari tra uomini e donne; la piena attuazione della legge 194, garantendo in tutti gli ospedali medici non obiettori; la garanzia del finanziamento per i centri antiviolenza; la valorizzazione e implementazione dei punti di ascolto territoriali, coinvolgendo tutte le associazioni che operano nel settore.

Veronica Contessa, candidata al Consiglio regionale dell’Umbria