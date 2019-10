Monterosi Fc a Montevarchi per dare continuità. Donninelli: “Diamo valore alle vittorie precedenti”

loading...

E’ quasi un testacoda quello che si presenta all’ottava giornata di andata. Il Monterosi Fc, capolista dopo il 3-0 al Grosseto di domenica scorsa, è atteso domani in Toscana dall’Aquila Montevarchi. Formazione di casa in grossa crisi di risultati e reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno relegata al quartultimo posto della classifica. Il Montevarchi ha in settimana rinforzato anche la rosa con l’arrivo dell’ex portiere professionista Benassi. Segnale che il club rossoblu non vuole lasciare nulla al caso.

Lo sa bene il Monterosi che sta preparando questa partita curando ogni minimo particolare. Dare continuità di risultati. E’ questo l’obiettivo che racchiude il pensiero del diesse Emiliano Donninelli alla vigilia di questa sfida: “Quando si va in trasferta le partite sono sempre complicatissime a prescindere dal livello dell’avversario. La squadra la conosciamo poco ma dall’ultimo innesto ci fanno capire che vogliono provare in tutte le maniere a risollevarsi da questa situazione. Incontrare la prima della classe poi da sempre a tutti degli stimoli ulteriori. Motivo per il quale bisognerà entrare in campo con l’atteggiamento giusto. Il Monterosi deve dare continuità. Solo vincendo a Montevarchi si dà valore al successo sul Grosseto”.

Le ultime dal campo purtroppo non ci regalano nulla di buono perché ai problemi che hanno costretto il bomber Roberti a gestire la sua settimana di allenamento si è aggiunto lo stop di Jacopo Sciamanna. Emergenza attacco dunque anche se mister D’Antoni scioglierà i dubbi solo prima della gara. Il Monterosi partirà alla volta della cittadina toscana oggi pomeriggio dopo la rifinitura di questa mattina. Arbitra Mauro Gangi di Enna. Fischio d’inizio ore 15.00.

