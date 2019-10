La Viterbese travolge 6-1 il fanalino di coda Rende e lancia il suo guanto di sfida. (La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese vince e convince battendo in casa 6-1 il Rende grazie alle reti di Atanasov, doppietta di Tounkara, Sibilia, Bezzicheri e Simonelli. Una grande prestazione della Viterbese che con questo successo conquista tre punti pesanti in classifica, in vista del derby con il Rieti di mercoledì prossimo. La corsa per la zona Play-Off è iniziata ora bisogna crederci e continuare su questo percorso.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

VITERBESE Vitali, De Giorgi,Atanasov, Baschirotto, Bezzicheri, Tounkara, Milillo, Errico, Sibilia, Bensaia, Culina.

A disposizione di Mr. Giovanni Lopez: Pini, Maraolo, Antezza, Svidercoschi, Zanoli, Pacilli, Urso, Ricci, Molinaro,

Bianchi, Simonelli.

RENDE: Savelloni, Vivacqua, Rossini,Germinio, Bruno, Scimia, Blaze, Ndiaye, Giannotti, Muratti, Vitofrancesco.

Allenatore Andrea Tricarico: Palermo, Borsellini, Ampollini, Cipolla, Collocolo, Libertazzi, Loviso, Morselli,

Nossa, Vigolo

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Assistenti: Andrea Nasti di Napoli ed Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata

Note: serata con temperatura mite, terreno in buone condizioni, spettatori presenti 1000 circa.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 4° la Viterbese passa in vantaggio. Calcio d’angolo per i gialloblù, dalla bandierina batte Bensaja, effettuando un traversone in area del Rende, colpo di testa del capitano Atanasov che finisce in rete.

Al 9° calcio d’angolo perla Viterbese. Pallone messo in area. Il portiere del Rende, Savelloni, respinge di pugno il pallone che giunge sui piedi di Simonelli. Il giocatore dal limite dell’area tira in porta, ma la palla finisce a lato.

All’11° bella azione di Errico che salta due avversari sulla fascia sinistra e mette al centro area un cross basso, ma nessuno dei giocatori gialloblù raccoglie l’invitante assist ed i difensori del Rende riescono a liberare la propria area di rigore.

Al 13° tiro di Bensaja per la Viterbese dai 20m, il suo tiro viene parato in due tempi dal portiere del Rende.

Al 24° trattenuta su Tounkara che se ne va via in velocità, serve il pallone a Bezzicheri che viene steso al limite dell’area, ma l’arbitro lascia correre con non poche prosteste della Viterbese.

Al 25° la Viterbese va vicina al 2-0 con Bezzicheri che di testa devia un cross dalla fascia destra. Alla fine il pallone si stampa sul palo.

Al 30° Il Rende pareggia su calcio di rigore. Con Giannoti che viene steso in area, l’arbitro concede la preziosa opportunità che viene trasformata da Vivacqua in un przioso punto.

Al 32° la Viterbese si riversa in attacco e conquista un corner. Il pallone viene messo in area con un colpo di testa di Bezzicheri, alto di poco.

Al 33° viene ammonito il terzino della Viterbese De Giorgi per un fallo a centrocampo.

Al 34° bella azione della Viterbese con Bensaja che dopo uno scambio volante e conclusione dal limite finisce deviata da un difensore in corner. Il seguente calcio d’angolo per i gialloblù è senza esito.

Al 37° tiro dalla distanza di Giannotti per il Rende. Grande parata in tuffo del portiere della Viterbese Vitali.

Al 38° Viterbese vicina al 2-1 con Tounkara che dopo un batti e ribatti in area conclude in porta mandando di poco a lato.

Al 42° grande conclusione di Bezzicheri dai 20 metri con respinta di piede del portiere Savelloni del Rende.

CRONACA DEL SECONDO



Al 3° la rete del vantaggio della Viterbese che reagisce e colpice una traversa con Culina, ma l’azione prosegue con Bensaja che mette dalla fascia di sinistra un bel cross. Viene deviato in rete di testa da Sibilia,tra il tripudio del pubblico.

Al 5° c’è Tounkara che viene steso in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre, tra le proteste del pubblico.

Al 10° tiro di Bezzicheri dalla distanza che esce di poco fuori.

Al 12° la Viterbese si porta sul 3-1 con Tounkara che fa tutto da solo: salta due avversari entra in area, il portiere del Rende Savelloni esce, ma viene saltato dall’attaccante della Viterbese e mette in rete.

Al 15° cambio nel Rende: esce Ndiye al suo posto entra in campo Collocollo.

Al 17° Rende pericoloso in attacco con una punizione dal vertice dell’area di rigore di Murati che esce di poco dall’incrocio dei pali con il portiere Vitali ormai fuori causa.

Al 20° bella azione corale della Viterbese con triangolazione tra Errico, Culina e Tounkara. Il tiro viene deviato in corner.

Al 21° palo clamoroso della Viterbese in mischia. L’azione prosegue e la palla finisce in rete dopo un batti e ribatti, ma l’arbitro annulla la rete per un fallo in attacco degli avanti gialloblù.

Al 22° La Viterbese si porta sul 4-1 con Tounkara che approfitta di un’uscita difettosa del portiere Savelloni del Rende, Tounkara ne approfitta e dribbla un difensore. Riesce a mettere in rete dal limite dell’area tra la gioia dei tifosi della Viterbese.

Al 23° cambio nella Viterbese: esce Sibilia al suo entra in campo Pacilli.

Al 26° Tounkara pericoloso in attacco: il pallone finisce sull’esterno della rete.

Al 30° triplo cambio nella formazione gialloblù: escono Melillo, Bensaja e Culina al loro posto fanno ingresso in campo Molinaro, Bianchi ed Antezza.

Al 32° cambio nel Rende: esce Murati al suo posto entra Loviso.

Al 34° la Viterbese si porta sul 5-1 con Bezzicheri che conquista un pallone vagante sulla trequarti e lascia partire una grande conclusione. Il pallone si infila all’angolino sinitro della porta calabrese.

Al 39° sostituzione nella Viterbese: esce Tounkara al suo posto fa ingresso in campo Simonelli.

Al 40° viene ammonito Balze del Rende per fallo da dietro su Molinaro.

Al 43° la Viterbese si porta sul 6-1 con Simonelli bravo a raccogliere un traversone finito sul palo e poi ribadito in rete dallo stesso.

http://www.newtuscia.it/wp-content/uploads/2019/10/WhatsApp-Video-2019-10-19-at-20.58.52-2.mp4 RISULTATI DELLA 10° GIORNATA

VITERBESE-RENDE 6-1

PICERNO – VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

AVELLINO-BARI SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 15,00

BISCEGLIE-TERNANA SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 15,00

MONOPOLI-REGGINA SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 15,00

SICULA LEONZIO-RIETI SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 15,00

VIBONESE-CATANIA SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 15,00

CATANZARO-POTENZA SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 17,30

CAVESE-CASERTANA SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 17,30

TERAMO-PAGANESE SI GIOCA DOMANI ALLE ORE 17,30

CLASSIFICA

POTENZA 20

MONOPOLI 19

REGGINA 19

TERNANA 19

BARI 17

VITERBESE 17

CATANZARO 16

PAGANESE 15

CATANIA 15

VITERBESE 14

CASERTANA 13

FRANCAVILLA 12

VIBONESE 11

CAVESE 11

AVELLINO 10

PICERNO 10

TERAMO 9

BISCEGLIE 9

SICULA LEONZIO 6

RIETI 2

RENDE 2

PROSSIMO TURNO

RIETI-VITERBESE

FRANCAVILLA-TERAMO

PAGANESE-VIBONESE

POTENZA-CAVESE

RENDE-SICULA LEONZIO

TERNANA-AVELLINO

BARI-CATANZARO

CASERTANA-MONOPOLI

CATANIA-BISCEGLIE

REGGINA-PICERNO