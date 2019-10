Due medaglie d’argento per Barreca Mirko

loading...

Vice campione d’Italia al 1° campionato italiano under21 individuale

Vice campione d’Italia al campionato italiano a squadre

Gara di Karate specialità Kata a Ostia Lido Roma

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. L’atleta plurimedagliato BARRECA MIRKO punta di diamante del Karate Fatamorgana è VICE CAMPIONE D’ITALIA alla 1^ edizione del Campionato Italiano U21 Individuale, e VICE CAMPIONE D’ITALIA al 34^ Campionato Italiano Assoluto a Squadre Sociali, svoltesi al PalaFijlkam di Ostia-Lido Roma.

Non poteva che iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione sportiva per il Club di Tarquinia, Mirko Barreca già Campione Italiano e Campione Europeo, ottimista e determinato effettua un’ottima prestazione. I suoi avversari sono 63, provenienti da tutta Italia. Una competizione dura e impegnativa sotto molti aspetti, mettono a dura prova il nostro ragazzo che a soli 19 anni ha già conquistato molto.

Grazie alla sua tenacia e la voglia di fare bene ottiene un ottimo risultato la medaglia d’Argento, dopo sei incontri vinti approda in finale, il giudizio arbitrale è un 2 a 1 per l’avversario, sfiorando così un altro titolo da incorniciare. Nella finalissima, l’impossibilità di eseguire il kata OHAN DAI, preparato da mesi per questa evenienza, (solo perché non inserito nella lista dei Kata in Italia, ma in quella WKF si) ha compromesso il risultato, un pizzico di energia in meno e un calo di concentrazione hanno fatto il resto. La penalizzazione dei giudici è stata severa per il nostro campione, che accetta serenamente il verdetto. Un vero peccato ricevere informazioni sbagliate da parte degli addetti, e poi scoprire solo adesso, che era possibile eseguire il kata preferito per il nostro atleta, che dire alle volte il karate è anche questo…..

Le soddisfazioni per Mirko Barreca non finiscono qui, proprio in questi mesi arriva il prestigioso riconoscimento di ATLETA AZZURRO dalla Fijlkam-CONI, che incorona un percorso pieno di successi Nazionali e Internazionali, percorso che dura da oltre cinque anni come atleta agonista.

Pochi giorni di pausa per Barreca, e via nuovamente in viaggio, questa volta direzione Rende (CS), per la sua prima convocazione al Seminario Nazionale Universitario, dove verrà seguito e formato nei dettagli da docenti di fama Internazionale, tutti targati FIJLKAM. Il lavoro è finalizzato per la partecipazione al Campionato Mondiale Universitario che si svolgerà a Novembre 2020 in Brasilia (BRA).

Il prossimo obbiettivo per il nostro Barreca Mirko, sarà il Campionato Europeo U21 individuale, che si svolgerà a Febbraio 2020 a Budapest in Ungheria.

Talento che si distingue sia nel karate che nella danza, soprattutto giovane agonista che nel Karate cavalca palcoscenici Nazionali e Internazionali, tutti noi dello staff Fatamorgana, parenti amici e concittadini…… siamo fieri di te.

Un grosso in bocca al lupo per i prossimi impegni sportivi!!

Il presidente

Asd karate Fatamorgana

Sara Barreca