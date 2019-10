A Teatro Caffeina arriva Marco Travaglio

loading...

NewTuscia – VITERBO – Uno spettacolo che arriva in prima nazionale al Teatro Caffeina di Viterbo dopo il tutto esaurito dell’anteprima estiva al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta: Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, arriva a via Cavour sabato 16 novembre alle 21 con “Ball Fiction”, la sua nuova prova teatrale. Fra cronaca politica, spettacolo, capacità di intrattenere, il direttore del quotidiano fondato insieme ad Antonio Padellaro ripercorrerà la sua personale classifica di notizie asservite al potere, la sua collezione di “bufale lanciate dai giornali e rilanciate dai telegiornali e dai siti web per imporre alla gente il pensiero unico di una élite sempre più in crisi”, si legge sulla scheda artistica dello spettacolo.

Ball Fiction è allora una rassegna, raccontata con le cifre “dell’ironia, del sarcasmo e della satira”, in cui il giornalista torinese condivide i suoi casi preferiti di disinformazione: una pratica che non ha a che fare tanto con la deontologia giornalistica quanto coll’avvelenamento del dibattito pubblico. L’informazione sbagliata mette in circolo elementi tossici che sanno produrre sfiducia, distanza fra i cittadini e la democrazia e ferite nel corpo sociale che delegittimeranno il mondo del giornalismo, della politica, delle istituzioni davanti alle persone. La disinformazione, continua Travaglio, “si illude di combattere i “populismi”, ma in realtà li alimenta. Si ammanta dei sacri valori di verità, libertà e democrazia, mentre dà il colpo di grazia a quel poco di reputazione che il giornalismo aveva conservato”.

Prodotto da SEIF – Società Editoriale Il Fatto, “Ball Fiction” affronterà così il ruolo cruciale di un’informazione corretta in una democrazia contemporanea, offrendo a spettatori e appassionati di giornalismo e politica un’occasione per ridere insieme di alcuni errori, storture, scivoloni in malafede. Sarà una risata che fa pensare e che sa ricostruire un tessuto di comunità e di fiducia. E’ con questo spirito che siamo felici di accogliere di nuovo Marco Travaglio sul palco di via Cavour, ringraziandolo per il regalo che ha voluto fare a Viterbo.

Biglietti e prevendite già disponibili su Boxol