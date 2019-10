Provincia, sport: Assegnata gestione palestre Terni e Amelia

loading...

NewTuscia – TERNI – L’amministrazione provinciale ha assegnato alla Asd Cress di Terni la gestione delle palestre di Terni e Amelia, indicate nell’avviso pubblicato pochi giorni fa successivamente al bando andato deserto. Quella della Cress è risultata l’unica offerta presentata alla Provincia in merito all’avviso stesso che riguardava le seguenti strutture: Palazzetto Itis di Terni, palestra Casagrande di Terni, palestra Angeloni di Terni e palestra Itc di Amelia.

La pubblicazione dell’avviso era stata possibile in base alle normative vigenti come strumento susseguente proprio al mancato esito positivo del precedente bando. La Asd Cress è risultata in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti nel bando e nell’avviso ed avrà la gestione degli impianti fino al 30 giugno del 2020 con versamento di un canone mensile.

Si ricorda che anche per le tre palestre del polo scolastico di Narni scalo è stata assegnata la gestione. Ad occuparsene fino al 30 giugno del 2020 sarà la Asd Narnia 2014, anche in questo caso con canone mensile.