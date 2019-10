Pd Viterbo, Tolli: 22 ottobre conferenza provinciale delle democratiche e lancio campagna di ascolto

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

Martedì 22ottobre, dalle 16.30 in poi, presso la sala conferenze della Provincia di Viterbo di Via Saffi, si svolgerà la conferenza provinciale delle democratiche.

Sono oltre 300 le aderenti a questo appuntamento che saranno chiamate ad animare il primo momento di ascolto, discussione e riorganizzazione di un importante luogo in cui affrontare la questione delle politiche di genere e costruire campagne di promozione del pluralismo culturale e di formazione politica.

Inoltre dovranno eleggere le 22 delegate alla conferenza regionale. Nel corso dei lavori sarà possibile iscriversi al Partito Democratico in un apposito stand allestito dalla federazione.

Ma più in generale, raccogliendo l’invito alla mobilitazione da parte del segretario nazionale Nicola Zingaretti, la Federazione di Viterbo di Via Polidori 40, sarà aperta per incontrare e ascoltare i cittadini nelle giornate di sabato 26 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30, martedì 5 novembre dalle 17.00 alle 19.30, sabato 9 dalle 10.00 alle 12.30 e martedì 12 novembre, ultima giornata di presentazione delle candidature alla carica di segretario provinciale, dalle 16.00 alle 20.00. Anche in queste occasioni sarà possibile iscriversi al partito.

E’ quanto comunica in una nota Marco Tolli, commissario della federazione del Partito Democratico di Viterbo.