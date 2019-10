Memorial Day Fabrizio Frizzi, il Club Ferrari Roma Appia Antica a Bassano Romano

loading...

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Piazza Umberto I si colorerà di rosso. Rosso Ferrari. Il Club Ferrari Roma Appia Antica ha organizzato, infatti, un raduno per domenica 20 ottobre a Bassano Romano con il Memorial Day Fabrizio Frizzi che ha ricevuto anche il patrocinio del Comune. L’appuntamento è dalle ore 10,00.

I soci del club Ferrari romano arriveranno nella piazza centrale del centro della Bassa Tuscia e si ritroveranno con le loro auto proprio per ricordare Fabrizio Frizzi, il noto conduttore televisivo scomparso prematuramente nel marzo del 2018. Proprio a Bassano Romano, il paese dove ha trascorso la sua infanzia e dove tornava spesso volentieri, Frizzi ha trovato la sua ultima casa nella cappella di famiglia.

Un altro momento per ricordare l’amico Fabrizio, vivo ancora nei ricordi e nei gesti che lui ha donato a Bassano Romano.

“Questo evento – commenta il Sindaco Emanuele Maggi – dimostra come Fabrizio Frizzi ancora una volta riesca a legare situazioni diverse, amicizie e territori. E’ riuscito anche questa volta a rendere protagonista il nostro e il suo paese e la gente torna a Bassano Romano per ricordarlo e ringraziarlo. Naturalmente esprimiamo soddisfazione per la scelta del club Ferrari di essere presente nel nostro paese per il Memorial Day a Fabrizio Frizzi. Non mancherà l’entusiasmo di Bassano Romano”.