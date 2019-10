Donati due televisori al Centro Socio Educativo Rosa Merlini Frezza e alla Casa Famiglia l’Abraccio di Arianna

loading...

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. In seguito alla vincita della tombola organizzata in occasione delle festività dei Santi Patroni Marciano e Giovanni, la Signora Sabrina Chitarrini e il Sindaco Franco Caprioli, hanno deciso di devolvere la somma di tale vittoria, per l’acquisto di due televisori 53 pollici da destinare al Centro Socio Educativo Rosa Merlini Frezza e alla Casa Famiglia l’Abraccio di Arianna.

A tal proposito – il Sindaco di Civita Castellana Franco Caprioli ha dichiarato che “attraverso questi piccoli gesti, si passa alla valorizzazione di questo importante Servizio pubblico che la nostra Amministrazione intende potenziare nel corso della legislatura. Al contempo con questa donazione vorremmo anche dare la possibilità ai ragazzi speciali ospiti della struttura, di vivere momenti di distrazione gioiosa e di

svago“.

Alla Cerimonia di consegna dei televisori, oltre al Sindaco Caprioli e alla Signora Chitarrini , erano presenti anche l’Assessore ai Servizi Sociali Carlo Angeletti e i Capigruppo Consigliari Luca Giampieri di Fratelli D’Italia e Andrea Sebastiani della Lega.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIVITA CASTELLANA