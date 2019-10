Divieto circolazione tratto via Saffi e via della Pace

loading...

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione in via Saffi – tratto da piazza Fontana Grande – e via della Pace (primo tratto intersezione via Saffi), dalle ore 9,30 alle ore 12 di lunedì 21 ottobre. Divieto di sosta in via Saffi, in prossimità del civico 138.

Tali provvedimenti, riguardanti la sosta e la circolazione veicolare, sono stati disposti con apposite ordinanze del VII settore, e si rendono necessari per consentire a un privato richiedente la sosta di una piattaforma aerea per lavori di ordinaria manutenzione.