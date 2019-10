Carabinieri di Capodimonte: denunciato per furto dipendente di una ditta di nautica

loading...

NewTuscia – CAPODIMONTE – I carabinieri della stazione di Capodimonte, a seguito di investigazioni mirate, hanno identificato e denunciato un dipendente di una nota ditta di nautica, perché, in ben tre occasioni. prelevava ingenti somme di denaro dal registratore di cassa all’insaputa del proprietario e datore di lavoro.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Capodimonte sono iniziate dopo le denunce del titolare della ditta di nautica, che vedeva puntualmente in più occasioni mancare i contanti dal registratore di cassa; decideva di denunciare quindi tutto ai carabinieri, che una volta attivate le indagini, hanno riscontrato che in almeno tre occasioni il responsabile dei furti fosse il dipendente, che è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per furto aggravato.