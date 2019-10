Settore autoriparazione, il 5 novembre un seminario di approfondimento

loading...

NewTuscia – VITERBO – Confartigianato imprese di Viterbo organizza per il 5 novembre 2019 un incontro di approfondimento con carrozzieri, gommisti, meccatronici e ispettori dei centri di revisione, in merito alle attività del settore autoriparazione e ai centri di revisione. Il seminario tratterà delle normativa vigente in tema di autorizzazione e di qualificazione della categoria; approfondirà, in particolare, le novità sulle procedure agevolate di acquisizione delle qualifiche per i responsabili tecnici già in attività; si occuperà della nuova figura dell’ispettore del centro revisione.

Visto il numero limitato di posti per la sessione formativa, gli esperti di Confartigianato sono anche disponibili a fare una consulenza gratuita sulla posizione delle imprese partecipanti. Chi vuole usufruire di questo servizio può allegare una visura camerale al momento dell’invio della scheda di partecipazione, disponibile sul sito dell’associazione di categoria viterbese.

Questo il programma del corso:

Confartigianato Autoriparazione

L’autoriparazione nelle sue nelle sue specificità alla luce rispetto alla L. 122 del 05.02/1992, della L.224 dell’11/09/2012 e della L.205 del 30/12/2017

Dott.ssa L. Rubino (Esperto tecnico)

Il percorso di abilitazione ordinario e agevolato per imprese nella categoria del Gommista

Il percorso di abilitazione ordinario e agevolato per imprese nella categoria del Carrozziere

Il percorso di abilitazione ordinario e agevolato per imprese nella categoria del Meccatronico

La nuova figura dell’ispettore centro di revisione, aggiornamento iter normativo

Al termine della sessione informativa ci sarà spazio per il dibattito.

Il seminario si terrà nella sede di Confartigianato imprese di Viterbo, in via Igino Garbini, 29/g a Viterbo, giovedì 5 novembre 2019 dalle 15,30 alle 18,30. Info: Tel. 0761.33791 – Fax 0761.337920 e-mail: info@confartigianato.vt.it