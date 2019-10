Scomparsa di Maria Conti: i ringraziamenti di Stefano Stefanini

loading...

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Oggi vorrei ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini per la scomparsa di Maria Conti, zia di mia moglie Rita, zia Maria che si e’ manifestata negli anni una affettuosa e premurosa zia acquisita.

Maria Conti classe 1921, con i suoi 98 anni trascorsi nell’affetto verso la sua famiglia, in particolare con il fratello Alfiero e la cognata Anna, vissuti in modo esemplare come seguace di Francesco di Assisi, nell’Ordine Francescano Secolare, a cui fu ammessa dallo stesso primo Parroco, P. Geremia Subiaco.

L’Ordine Francescano Secolare, quindi la sequela dello stile di vita di Francesco di Assisi, ha segnato l’esperienza di vita e di Fede di Maria, in particolare per l’assiduità nella preghiera comunitaria e familiare con il Santo Rosario, la devozione alla Madonna, nella bella devozione alla Madonna della Sanità, che tra l’altro accomuna Vallecorsa, paese natio del primo parroco di Orte Scalo Padre Geremia Subiaco e Orte Scalo, oltre alla figura di Santa Maria De Mattias, fondatrice della Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, presenti don dalla loro fondazione ad Orte e ad Orte Scalo, educatrici di tante generazioni (nella cultura religiosa come nelle arti del cucito e del merletto delle giovani), nello spirito di fraternità, povertà e umiltà, caposaldi dell’esperienza francescana, di ispirazione esclusiva ai Valori Evangelici.

Una famiglia che annovera un seguace di Francesco può sperimentare quanto la centralità del Vangelo e del cult o alla Madonna ed alla preghiera del Santo Rosario rendano più valore alla vita di ciascuno.

Vorrei ricordare come Orte conservi numerose testimonianze della presenza di Francesco di Assisi, da quando, nel 1209 ( in questo 2019 cadono gli 810 anni dell’evento) , soggiornò ad Orte con i suoi primi undici compagni per 15 giorni presso la chiesetta rupestre di San Nicolao, sulla collina verdeggiante che sovrasta Orte Scalo. Il Poverello era di ritorno da Roma, ove presso il Papa Innocenzo III aveva ottenuto per sé e per i suoi seguaci l’approvazione della Regola dell’Ordine dei Frati minori che sino ad oggi ha fatto della povertà, del servizio ai più deboli e della preghiera i fondamenti di un autentico stile di vita che riesce ad avvicinare le Creature a Dio, in ogni tempo ed in ogni condizione sociale.

Ad Orte San Francesco operò il prodigio della guarigione di un bambino di nome Giacomo, con le estremità rattrappite dalla nascita. Il Santo acconsentì alle richieste dei genitori e forse in quell’occasione ideò la costituzione dell’Ordine Francescano Secolare, rivolto ai coniugi cristiani ed ai laici desiderosi di vivere il suo ideale di fraternità universale.

I luoghi legati alla presenza di Francesco – patrono d’Italia, uomo della difesa e della valorizzazione dell’ambiente – e dei suoi seguaci sono la chiesa di San Nicolao, sulla collina a sud dell’abitato di Orte Scalo, prima sede conventuale dei suoi seguaci, ove il santo soggiornò nel 1209, apprezzò una purissima fonte d’acqua e pregò di fronte ad un crocifisso, conservatosi sul luogo sino al 1600. San Lorenzo, ove visse la prima fraternità di seguaci con il beato Teobaldo. Il porto o barca di San Francesco sul Tevere, l’Ospedale dei Pellegrini in località Scappia in Orte Scalo che dal XIII secolo ospitava ed assisteva i pellegrini diretti a Roma.

La chiesa di San Francesco e l’ex convento nel centro storico con il pregevole chiostro ed il convento di San Bernardino, nel 1463 ampliato per il lascito dell’organo Domenico Santi.

Nel Museo diocesano di Arte Sacra di Orte viene conservata la tavola di S. Francesco, presso la chiesa romanica di S. Silvestro, impreziosita dall’elegante campanile. Fra le tavole a fondo oro raccolte nel Museo, costituisce un rarissimo esemplare di ritratto verosimile del Santo nell’immediatezza della sua morte, è risalente all’ultimo quarto del secolo XIII ed era ospitata nella chiesa omonima.

La presenza dei seguaci di Francesco è delineata nel volume “Memorie francescane ad Orte…la storia continua” scritto da Alessandro Camilli nel 1927, con un capitolo di aggiornamento edito nel 2007, nell’Ottavo centenario del passaggio ad Orte di Francesco di Assisi, che ripercorre la storia della presenza francescana nella città sino ai giorni nostri, insieme al volume “S. Francesco malato e santo” della collana dei Quaderni dell’ “Accademia dei Disuniti 1692”, dedicata al quadro “S. Francesco storie della vita”, con prefazione di mons. Delfo Gioacchini. Anche mons. Mario Gostoli dedicò un testo storico, “La barca di San Francesco”, al passaggio di Francesco presso la nostra cittadina.

La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio è l’ultima testimonianza francescana di Orte realizzata dal 1934 al 1954 da P. Geremia Subiaco e dalla popolazione di Orte Scalo, a servizio della comunità sorta negli anni attorno alla stazione ferroviaria. Proprio Padre Geremia Subiaco, primo parroco di Orte Scalo diffuse tra i fedeli, oltre alle altre associazioni parrocchiali, i valori del laicato francescano promuovendo il Terzo Ordine, allora si definiva così, già attivo sin dal 1400 ad Orte con la predicazione di San Bernardino da Siena, a cui fu intitolato il Convento sorto sul colle donato dagli ortani e come riferito dallo storico Alessandro Camilli nelle “Memorie francescane ad Orte” .

Al Terzo Ordine Francescano voluto ad Orte Scalo da P. Geremia Subiaco a furono ammesse prima Ines Taddei Conti, insieme ad altre mamme di famiglia come Ezia Gioacchini Cardarelli sorella di don Delfo Gioacchini, Maria Nazarena Marini Tofone, seguirono altre “giovani di allora” , come, tra le altre, Candida Biscioni, Fulvia Del Sole, Ebe Tofone Tiratterra, Eugenia Quondam e Maria Conti.

Partecipano ancora alle iniziative della comunità francescana parrocchiale Ivana Pellegrini, Rosa Bellumori Salomoni, Bice Federiconi Bettini.

Oggi la terza e quarta generazione di francescani laici di Orte con il ministro Costantino Parolisi ed il Direttivo composto da Sandro Sciascia, Anna Rita Cingolani, Bruna Carlini e Giuliana De Santis, vede molti uomini e donne che sperimentano l’ideale del santo patrono d’Italia e dell’Ecologia, con un proprio assistente spirituale, nonostante il fatto che la parrocchia di Orte Scalo non sia più servita dai francescani del Primo Ordine (il secondo e’ quello delle Clarisse), ma che i parroci succedutisi, da ultimo con Don Giuseppe Aquilanti ed il nuovo parroco don Giovanni Basenguissa, hanno sempre promosso come esperienza parrocchiale qualificata alla sequela del poverello di Assisi, “il più santo degli Italiani e l’Italiano più santo”, nella felice espressione di Papa Pio XII che lo proclamo patrono d’Italia.

Maria Conti ci lascia quindi in eredità la sua esperienza di Fede francescana, testimoniato nella famiglia, nel suo lavoro di sarta, nell’impegno nelle cose di tutti i giorni ed nel grande valore della preghiera, con il Santo Rosario in particolare.

Oggi giovedì 17 ottobre alle ore 16 la saluteremo nella Chiesa di Sant’Antonio in Orte Scalo.

Mi unisco al cordoglio di Stefano Stefanini e Rita Conti per la perdita dell’amata Maria Conti: io e la redazione di NewTuscia.it e Gold Tv Tuscia siamo vicini ad entrambi.

Gaetano Alaimo