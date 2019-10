Rilancio ex Terme Inps, project financing da 32 milioni di euro

loading...

F. S.

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta questa mattina la conferenza sul rilancio delle Terme. Un investimento da 32 milioni di euro, con un complesso alberghiero di livello molto alto da realizzare: cento camere, un ristorante di 250 posti e uno gourmet da 40.

Secondo le intenzioni di tutti ri aprire le ex Terme Inps significa dare lavoro a 150 persone in maniera diretta, e 350 persone in maniera indiretta, e a regime il progetto complessivo potrà occupare altre 65 persone direttamente e 250 indirettamente.

Nel progetto di Federterme rimane l’ ingresso principale rimane per l’ accreditamento ai servizi generali e l’ accoglienza alle persone. La parte situata a sinistra rimarrà così com’è ora, mentre l’ interno sarà modificato. La fangaia rimarrà mentre un cambiamento importante lo avrà il parco con un’ area bambini ed un’altra per animali domestici.

Per realizzare l’intero progetto si potrebbe pensare ad un project financing con privati che realizzano un’opera in cambio della gestione. Il complesso sarà formato da 12 suite superiori, 31 suite 5, 42 camere 5 stelle, e 15 a 4 stelle, in totale 100. Un ristorante da 250 posti e uno gourmet da 40. La struttura sarà di 1500 metri quadri e potrà contenere 300 ospiti contemporaneamente e sarà divisa per metà al benessere ed centro estetico, mentre per l’ altra metà a scuola superiore per operatori termali.

All’interno della struttura non mancherà un centro estetico e ad una scuola specifica superiore per operatori professionisti ne settore termale.

Ora si tratterà di fare approvare questo piano alle Commissioni competenti ed al consiglio comunale di Viterbo. L’obiettivo, nelle intenzioni di tutti gli attori in campo (politica, imprenditoria e cittadini), dovrebbe finalmente rilanciare il termalismo a Viterbo dando occupazione e riportando il termalismo di massa ai fasti di un tempo. Una volta approvato il piano si tratterà di trovare sponsor che vorranno fare partire questo percorso di rilancio delle Ex Terme Inps che, senza dubbio, sono uno dei tarli decennali dell’economia e della storia viterbese dei nostri tempi.