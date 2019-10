Questa mattina riunione tra delegazione di parte pubblica e rappresentanze sindacali

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si è tenuta stamane, presso la sede municipale, la riunione tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali.

Come dichiarato dal Sindaco Giovanni Maria Arena, l’incontro ha toccato alcune tematiche di grande interesse. Si è spaziato dall’erogazione della produttività individuale afferente l’anno 2018 alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato relativo al 2019.

L’argomento che ha maggiormente interessato il tavolo di confronto è stato però quello delle progressioni orizzontali del personale non dirigente, ormai ferme da alcuni anni.

“E’ stato un incontro costruttivo e dai toni contenuti che ha visto le parti convergere sulla volontà di effettuare, ovviamente nel rispetto delle disposizioni di legge, tali progressioni” ha spiegato Arena, chiarendo inoltre che è stato raggiunto un accordo di massima sulla destinazione dei fondi, che andranno distribuiti principalmente alle progressioni orizzontali e anche al premio di produttività.

Il tavolo è stato aggiornato al prossimo lunedì. Il Sindaco e la delegazione di parte pubblica si sono impegnati a procedere su queste tematiche, rispettando la scadenza del 31 dicembre 2019.

“Un incontro – ha aggiunto infine il Sindaco – che ha consentito di ribadire come le relazioni sindacali ed il benessere del personale dipendente siano, per questa Amministrazione, un imprescindibile strumento per garantire il buon andamento di tutta la macchina amministrativa”