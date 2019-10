Fdi: aderisce al partito anche Girolami, sindaco di Castel Sant’Elia

loading...

NewTuscia – VITERBO – Anche il sindaco di Castel S.Elia, Vincenzo Girolami, aderisce a Fratelli d’Italia.

Il passaggio è avvenuto oggi, all’assemblea dell’Anci Lazio (associazione nazionale comuni italiani) in corso a Roma, alla presenza del coordinatore regionale del partito, Paolo Trancassini, del consigliere regionale Giancarlo Righini, del consigliere provinciale Gianluca Grancini, del coordinatore provinciale, Massimo Giampieri e del sindaco di Vasanello Antonio Porri.

“Onorato dell’adesione di un sindaco di un comune viterbese, provincia di primaria importanza nella r egione. Si tratta di un ingresso che arricchisce ulteriormente, sia per qualità che per quantità, le fila di Fratelli d’Italia – hanno dichiarato il consigliere regionale Righini ed il coordinatore Trancassini – e che contribuirà, in maniera importante, alla crescita del partito vista l’ottima esperienza amministrativa dimostrata in questi anni.

Nel corso della riunione di oggi, inoltre, tre sono stati gli eletti di Fratelli d’Italia eletti nel consiglio regionale dell’Anci, Antonio Porri, Girolami Vincenzo e Massimo Ceccarelli.

Antonio Scardozzi è stato, delegato, invece, al congresso nazionale.

“Un ottimo risultato – commentano il consigliere provinciale Grancini ed il coordinatore Giampieri – che rappresenta l’ennesimo riconoscimento del lavoro svolto sul territorio in maniera costante e che ci consentirà di portare la voce di Fratelli d’Italia in un organismo importante come l’Anci, la massima espressione istituzionale dei comuni italiani che costituiscono la colonna portante del nostro Paese.”



